Mike Perry tem certeza de que Jake Paul nunca o enfrentará em uma luta corpo a corpo após o boxe

Jake Paul afirmou que era um “filho da p*rra louco” ao insinuar um futuro confronto contra Mike Perry em uma luta sem luvas. “O Rei da Violência” não está acreditando.

Logo após o anúncio da luta de boxe em 20 de julho, Paul demonstrou interesse em enfrentar Perry em uma luta de MMA ou sem luvas, apenas para provar que poderia vencer o veterano de 32 anos em qualquer lugar.

“Quero fazer uma luta de MMA e acho que Perry é realmente um bom oponente para MMA e talvez para luta sem luvas”, disse Paul em A hora do MMA em junho. “Não pensei sobre isso, mas estou dentro.”

Embora Perry não tenha hesitado em se inscrever para uma luta de boxe com Paul depois que Mike Tyson sofreu problemas de saúde que o forçaram a adiar sua própria luta com Paul até novembro, o ex-lutador do UFC que virou superestrela do BKFC zomba da ideia de que Paul realmente consideraria tirar as luvas para lutar com ele sem luvas.

“Uma coisa que eu quero lembrar a Jake repetidamente é que ele não faria uma luta sem luvas”, Perry disse ao MMA Fighting. “Quer ele diga que faria ou não, especialmente depois dessa luta com luvas de 10 onças. Ele quer trazer isso à tona como ‘boxe é um esporte incrível e esses hooligans estão lá fora fazendo essas coisas sem luvas’ e blá, blá, blá.

“Vou vencê-lo com luvas de 10 onças. Ele definitivamente não vai querer lutar com os punhos nus depois disso.”

Não há dúvidas de que Paul estaria em desvantagem em uma luta corpo a corpo contra alguém tão experiente quanto Perry, que ostenta um histórico perfeito de 5-0 no BKFC, incluindo vitórias sobre os ex-campeões do UFC Luke Rockhold e Eddie Alvarez.

Pode-se argumentar que Perry enfrenta uma batalha difícil semelhante contra Paul no ringue de boxe ao abrir mão de muito tamanho, peso e experiência para o influenciador social, que detém um histórico de 9-1 em sua carreira profissional.

Perry não vê dessa forma, mas não tem problema em bancar o azarão até a noite da luta.

“Tenho elogios que o resto dos seus concorrentes não tiveram”, explicou Perry. “Estou 6-0 nos últimos dois anos. Lutei com um boxeador profissional, que tinha um histórico muito bom e muita experiência no ringue, e foram sete rounds de dois minutos.

“Já lutei com Jake antes de graça. Ele tentou me pagar, mas eu disse a ele que não queria. Eu não queria esse dinheiro naquela época. Eu estava tentando conseguir mais trabalho e mais experiência, mas isso foi quando eu ainda estava no UFC. Estou apenas trabalhando para isso e é uma ótima oportunidade para mim e meu histórico profissional de boxe.”

Antes da luta, Paul sempre previu que esperava finalizar Perry com um nocaute violento, que foi exatamente como ele derrotou seus dois últimos oponentes no ringue de boxe.

Perry destacou que, embora Paul possa ter derrotado dois lutadores experientes que ofereceram pouca resistência, foi há apenas três lutas que Paul enfrentou o veterano do UFC Nate Diaz por 10 rounds. Naquela noite, Paul conseguiu um knockdown em Diaz, mas não conseguiu finalizar antes de finalmente se contentar com uma vitória por decisão unânime.

“Ele não foi capaz de finalizar Nate Diaz em uma luta de boxe de 10 rounds”, disse Perry. “Eu sei que Nate é muito durável e eu diria que sou tão, se não mais durável, do que um Nate Diaz. Nate é um cara inteligente. Ele lutou a luta em um ritmo mais lento. Não pretendo fazer isso. Planejo trazer a dor para Jake.

“Vou colocar um estilo de pressão nele, um estilo de boxe brawler do Mike Tyson é o que eu trago para a mesa. Estou colocando pressão. Estou entrando. Estou deslizando de um lado para o outro e estou desferindo golpes diretos e ganchos e jabs e golpes no corpo. Quero trabalhar esse corpo. Quero quebrar os lados dele. Quero fazê-lo se cansar de lidar comigo e simplesmente parar de colocar essa pressão nele, não importa o que ele faça.”

Apesar de toda a conversa e previsões que Paul fez desde que a luta foi anunciada, Perry continua inflexível em seus pensamentos sobre como o confronto vai se desenrolar.

Paul pode começar forte, mas Perry promete que será ele quem terminará a luta no final.

“Eu disse nocaute no sétimo round, TKO, se preferir”, disse Perry. “Estou querendo fazer Jake se ajoelhar. Cair, bater forte nele, ele não vai ficar parado para me deixar dar o melhor golpe que eu puder dar. Tenho que cronometrar. Eu preparei. Tenho que colocar pressão nele. Tenho que desgastá-lo e quebrá-lo ao longo do tempo. Tenho que bater naquele corpo, encontrar aqueles caroços na lateral da cabeça dele e, eventualmente, acho que no sétimo round, se não no oitavo, eu gostaria de finalizá-lo no último round também.

“Eu tenho que pará-lo. Eu tenho que colocar pressão, sobrecarregá-lo e não dar ao árbitro outra escolha a não ser intervir e me impedir de socá-lo.”