Mike Rowe diz que a falta de patriotismo inspirou novo documento ‘Algo para defender’

Mike Rowe está angariando apoio para seu novo filme “Something to Stand For”, exortando os americanos a se unirem em torno de pelo menos uma coisa – sentir-se gratos por um grande momento em nossa história.

Conversamos com Mike no “TMZ Live”… e ele revelou que a inspiração para seu documento/filme veio de testemunhar o quão profundamente divididos os americanos estão durante este ano eleitoral.

Ele diz-nos que espera que as pessoas se possam unir, especialmente no dia 4 de Julho, para reduzir a folga do país e celebrar o seu progresso.