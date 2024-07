Mikel Arteta sobre o novo contrato do Arsenal Vai acontecer

Mikel Arteta deu a mais forte indicação até agora de que assinará um novo contrato com o Arsenal, insistindo que “não prevê nenhum problema” quando as negociações ocorrerem.

O contrato atual do jogador de 42 anos expira no verão de 2025 e inicialmente esperava-se que as negociações ocorressem no final da temporada passada.

No entanto, todas as partes priorizaram o planejamento para a próxima temporada e Arteta reuniu nove jogadores que não estão envolvidos na Euro 2024 nem na Copa América para um acampamento de treinamento de verão em Marbella.

Em entrevista exclusiva à ESPN da cidade espanhola, Arteta disse: “Não há nenhuma atualização [on his contract] no momento. O que não mudou é o quão feliz estou e o quão valorizado me sinto aqui e o quanto amo representar este clube.

“As coisas acontecem de forma natural e nosso relacionamento é tão bom que não prevejo nenhum problema acontecendo. Mas as coisas têm que se desenvolver da maneira certa e isso vai acontecer.”

Questionado sobre se a clareza sobre seu futuro ajudaria a demonstrar estabilidade para futuras contratações, Arteta continuou: “Eu entendo isso, mas o foco agora é ‘OK, como podemos melhorar as coisas no time, como podemos melhorar agora as coisas na janela de transferências que temos.’ Temos tempo para sentar e discutir isso.”

O Arsenal está monitorando o zagueiro do Bologna, Riccardo Calafiori, disseram fontes à ESPN, mas ainda não fez nenhuma nova movimentação no mercado.

O clube do norte de Londres estava interessado em Benjamin Sesko antes do atacante esloveno assinar um novo contrato para permanecer no RB Leipzig.

Inicialmente, esperava-se que Mikel Arteta assinasse um novo contrato no final da temporada. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Quando perguntado se o Arsenal estava procurando outro jogador de ataque no mercado, Arteta disse: “Estamos procurando melhorar em todos os departamentos possíveis. Com os novos regulamentos, há certas coisas que temos que respeitar e estar cientes e, então, obviamente, a Eurocopa e a Copa América estão desacelerando tudo. Espero que agora isso melhore um pouco porque temos coisas para fazer e tentaremos fornecer isso.

“[How active do we expect to be?] Penso em ambos os sentidos. Há coisas que temos que melhorar, isso é certo, e vamos tentar fazer. Mas o mercado é complicado. Temos sido muito agressivos, estamos muito determinados e temos uma ideia clara, obviamente, do que queremos fazer. Tudo se resumirá a encontrar os acordos certos na hora certa.”

O Arsenal começará a pré-temporada contra o Bournemouth em 24 de julho.

O time de Arteta seguirá para Los Angeles no final deste mês, onde enfrentará o Manchester United no SoFi Stadium em 27 de julho e depois o Liverpool na Filadélfia em 31 de julho.