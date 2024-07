Milan 3-2 Man City (27 de julho de 2024) Análise do jogo

Lorenzo Colombo marcou duas vezes na vitória do Milan sobre o campeão da Premier League, Manchester City, por 3 a 2, em um amistoso de pré-temporada no Yankee Stadium, em Nova York, no sábado.

É a segunda derrota com muitos gols para o time de Pep Guardiola em sua turnê pelos EUA, após uma derrota por 4 a 3 para o Celtic em Chapel Hill, Carolina do Norte, na terça-feira.

Erling Haaland deu ao City, que jogava no estádio do clube New York City FC, do City Football Group, uma vantagem inicial com um chute rasteiro após cruzamento de Oscar Bobb aos 19 minutos.

Mas o atacante italiano sub-21 Colombo marcou duas vezes em quatro minutos, após dois cruzamentos de Samuel Chukwueze, perto da meia hora de jogo, colocando o time italiano em vantagem.

O meio-campista do Young City, James McAtee, empatou o placar mais uma vez após receber o cruzamento do jovem substituto do City, Micah Hamilton, no minuto 55. No entanto, com o jogo parecendo que iria para uma disputa de pênaltis, Marco Nasti, pouco depois de entrar para substituir Colombo, garantiu a vitória para o Milan com 12 minutos dos 90 restantes.

O Milan também trouxe o craque da seleção masculina dos Estados Unidos, Christian Pulisic, para sua primeira aparição desde a eliminação de seu país na Copa América, sob aplausos calorosos da torcida do Yankee Stadium.

O City voltou a ficar sem estrelas como Kevin De Bruyne, John Stones e Kyle Walker após suas conquistas na Euro 2024, enquanto Julián Álvarez continua com a Argentina nas Olimpíadas.

Guardiola, que disse na sexta-feira que ainda pode assinar um novo contrato para permanecer no clube além de 2025, agora preparará o City para enfrentar seu antigo time, o Barcelona, ​​em Orlando, na terça-feira.

Enquanto isso, o Milan enfrentará outro gigante espanhol, o Real Madrid, no Soldier Field de Chicago, na quarta-feira.