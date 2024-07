Ministério Público de Alagoas promove reunião para discutir reurbanização da orla lagunar

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), por meio da 66ª Promotoria de Justiça da Capital (Urbanismo), realizou, na última quinta-feira (18), uma reunião para tratar das questões relacionadas à implementação do projeto de reurbanização da orla lagunar. A pauta incluiu ações já desenvolvidas, como a construção de 1.700 unidades habitacionais, e futuras melhorias na infraestrutura da região, incluindo a requalificação da via principal e a instalação de praças e áreas de convivência e lazer.

A reunião contou com a participação de representantes do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maceió (IPLAN), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA), da Secretaria Municipal de Habitação (SEMAHB) e da Secretaria Municipal de Abastecimento, Agricultura, Pesca e Aquicultura (SEMAPA).

“Atualmente, o local passa por importantes transformações, com a construção de diversos apartamentos, parte de um projeto de edificação com unidades já entregues à população. Contudo, a urbanização ainda é uma etapa pendente. A criação de vias, praças e outros espaços públicos é essencial para a conclusão do projeto e para atender plenamente às necessidades da comunidade local”, afirmou o promotor de Justiça Jorge Dória.

A 66ª Promotoria de Justiça vem acompanhando os trabalhos na região há mais de cinco anos, desde que, por meio de um processo administrativo, solicitou a requalificação da área. Durante a reunião, as partes envolvidas se comprometeram a enviar os projetos e realizar as obras necessárias para a urbanização. A expectativa é que essas obras sejam iniciadas em breve, conforme o compromisso assumido pelos responsáveis.