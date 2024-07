Ministério Público participa de reunião do Fórum Alagoano de Mudanças Climáticas

Integrantes do Fórum Alagoano de Mudanças Climáticas (FAMC) participaram, nesta terça-feira (30), de uma reunião ordinária da entidade que tinha como principal objetivo discutir a minuta do seu Regimento Interno. O encontro ocorreu no auditório da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), em Maceió, e contou com as presenças dos promotores Alberto Fonseca, que é titular da 4ª Promotoria de Justiça da Capital (Meio Ambiente), e Lavínia Fragoso, titular da 5ª Promotoria de Justiça da Capital (Recursos Hídricos). O Ministério Público do Estado de Alagoas é uma das entidades que compõem o Fórum Alagoano de Mudanças Climáticas.

Criado por meio do Decreto nº 94.192, de 26 de outubro de 2023, o FAMC representa um esforço colaborativo entre a sociedade civil, o setor produtivo e o governo para construir um futuro mais sustentável e resiliente.

Entre as atribuições do FAMC, destacam-se a assistência na criação de políticas públicas eficazes, a conscientização da sociedade sobre a importância das mudanças climáticas e a estruturação do Plano Estadual de Mudanças Climáticas. Além disso, o Fórum será um espaço para mobilizar a sociedade, estimular a gestão empresarial sustentável e promover outras ações de combate às mudanças climáticas.