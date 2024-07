MLB All-Star Game: previsões, atualizações ao vivo e conclusões

O MLB All-Star Game de 2024 chegou!

Será que a Liga Nacional conseguirá a segunda vitória consecutiva sobre a Liga Americana depois de quebrar uma sequência de nove derrotas consecutivas no ano passado?

Enquanto Aaron Judge, Shohei Ohtani e o resto dos melhores do beisebol chegam ao Globe Life Field, casa do Texas Rangers, para o Midsummer Classic deste ano, teremos atualizações e análises ao vivo de Arlington durante todo o jogo (20h, horário do leste dos EUA, na FOX).

Após o arremesso final, os especialistas da ESPN em MLB compartilharão suas maiores conclusões aqui também.

As escalações iniciais

Quem ganhará o All-Star Game e por qual placar?

Jorge Castillo: A Liga Americana é claramente melhor do que a Liga Nacional em quase todos os departamentos, além das reservas. Mas o Circuito Sênior vai aproveitar um primeiro inning eletrizante de Paul Skenes e um forte banco para a vitória. Liga Nacional 5, Liga Americana 3.

Alden González: Se Mookie Betts e Ronald Acuna Jr. estivessem saudáveis, talvez a história fosse diferente. Mas, do jeito que as coisas estão, parece bem claro que a Liga Americana tem a vantagem de talento — especialmente na escalação inicial e especialmente no campo externo. Skenes pode ser capaz de domá-los na parte inferior do primeiro, mas eventualmente eles vão se destacar e navegar. Liga Americana 8, Liga Nacional 3.

Jeff Passan: A escalação inicial da Liga Americana, mesmo após as desistências, continua muito superior à da Liga Nacional. Os arremessadores de alívio da Liga Americana são todos desagradáveis ​​de maneiras diferentes. A Liga Nacional causará algum dano nas entradas do meio, mas a vantagem de material e o poder da Liga Americana vindo do banco farão a diferença. Liga Americana 3, Liga Nacional 2.

Jesse Rogers: À primeira vista, parece que a Liga Americana tem vantagem em termos de escalações iniciais — mesmo com Shohei Ohtani trocando de liga. No entanto, os reservas da Liga Nacional são furtivamente bons. Dê-me Freddie Freeman, Luis Arraez, Will Smith e Marcell Ozuna saindo do banco. Esse grupo vence esta, com Ryan Helsley fechando. Liga Nacional 6, Liga Americana 5.

Quem é o seu MVP escolhido para o All-Star Game?

Castelo: Skenes está atraindo toda a atenção, mas ele não é o único estreante All-Star na lista da NL. Elly De La Cruz é uma combinação sem precedentes de potência e velocidade. O shortstop vai colocar seu talento deslumbrante em exibição e se tornar o primeiro jogador do Cincinnati Reds desde o shortstop Dave Concepción em 1982 a reivindicar o prêmio.

González: Talvez nada sintetize melhor a força deste time da Liga Americana do que o fato de que Bobby Witt Jr. — o shortstop superstar de 24 anos que pode correr, rebater com força e defender tão bem quanto qualquer um — estará saindo do banco. Witt estará jogando perto de casa, com algo em torno de 50 familiares e amigos nas arquibancadas, e ele dará um show no meio e no final dos innings.

Passan: A linha do campo esquerdo é um lugar convidativo no Globe Life Field, e ninguém bate com poder de atração como o terceira base do Tampa Bay Rays, Isaac Paredes. Ele é tão bom em puxar a bola para baixo da linha — e a 329 pés, está chamando seu nome — que um arremesso no final do inning, vindo do banco, para colocar a Liga Americana na frente parece um resultado genuinamente possível.

Rogers: Eu vou com o giz: Ohtani. Ele vai ter rebatidas suficientes para dar a si mesmo uma chance, indo fundo pelo menos uma vez.

Qual é o confronto do All-Star Game que você está mais ansioso para ver?

Castelo: Além de Skenes contra o topo da escalação da Liga Americana, Mason Miller contra qualquer um no final de um jogo acirrado proporcionaria um ótimo teatro. A bola rápida do novato closer do Oakland A’s está com média de 100,9 mph nesta temporada. Ele chegou a 104 mph. O que uma dose de adrenalina do All-Star Game poderia produzir?

González: O NBA All-Star Game de 1998 ainda é falado por um motivo muito óbvio: um Michael Jordan mais velho, ainda no auge, enfrentou um jovem e promissor Kobe Bryant, ambos sem medo de ir atrás um do outro. Foi mágico. Skenes, talvez já o arremessador mais elétrico do jogo, enfrentando Juan Soto, sem dúvida o melhor rebatedor puro do esporte, pode ser o mais próximo que o beisebol chega de algo assim, principalmente pela maneira como Soto abraçaria o drama de tal confronto. Espero que dure uma dúzia de arremessos.

Passan: Skenes contra qualquer um, mas particularmente Gunnar Henderson, Aaron Judge e Soto.

Rogers: Já que todo mundo quer ver Skenes vs. Judge ou Soto, eu vou com o novato japonês Shota Imanaga contra um desses caras grandes. Na verdade, me dê o Imanaga de 5 pés e 10 polegadas e sua bola rápida crescente contra o Judge de 6-7. Isso deve ser divertido.

O que você espera do novato sensação dos Pirates, Paul Skenes, como arremessador titular da NL?

Castelo: Gasolina. Skenes está cheio de coragem. Ele não vai se esquivar de desafiar Henderson, Soto e Aaron Judge com o aquecedor naquele primeiro inning. Vai ser um ótimo entretenimento.

González: Brevidade. Skenes enfrentará uma série de rebatedores que nunca o viram antes. E embora eles sejam alguns dos melhores do mundo, enfrentar bolas rápidas de três dígitos e splinkers de dobrar os joelhos de um arremessador cujo slot de braço é realmente difícil de pegar é um desafio extremamente difícil sem exposição prévia. Dê tempo a esses rebatedores, e eles descobrirão. Mas por um inning introdutório — ou dois, esperamos — Skenes fará como Pedro Martinez em 1999.

Passan: Splinkers em abundância. Sim, Skenes vai estourar alguns 102s no radar, mas é seu splinker, não seu aquecedor, que é o melhor arremesso no beisebol. O splitter-sinker híbrido corre com o tipo de velocidade de uma bola rápida média da liga principal, apenas para cair como se a gravidade de repente se lembrasse de que ele existia.

Rogers: Cada arremesso que ele faz deve ser de 100 mph ou mais. Por que mexer com coisas fora de velocidade? Dê aos fãs o que eles querem ver. E se um rebatedor da Liga Americana acertar, ótimo. A bola vai longe. Ou veremos três K’s. De qualquer forma, vai ser legal.