MLB All-Star Home Run Derby 2024: Analisando os rebatedores

O MLB All-Star Home Run Derby de 2024 está quase aqui!

As vagas para o evento de beisebol mais aguardado do verão estão se esgotando rapidamente, e alguns dos maiores nomes da MLB se enfrentarão no Globe Life Field em Arlington, Texas, em 15 de julho (20h, horário do leste dos EUA, na ESPN).

O Derby deste ano contará com algumas mudanças significativas, principalmente que a primeira rodada não será uma chave de confronto direto — as quatro maiores pontuações da primeira rodada avançarão para a chave semifinal — e que os rebatedores verão no máximo 40 arremessos em cada rodada cronometrada, colocando mais ênfase na eficiência do que na velocidade.

Analisamos as chances de cada jogador conforme o grupo é anunciado, começando pela primeira estrela a se comprometer com a competição deste ano.

2024 home runs: 27 | Mais longo: 430 pés

Por que ele poderia vencer: Você viu o que Henderson está fazendo nesta temporada? O shortstop do segundo ano já está prestes a superar seu total de home runs de 2023 (28) em pouco mais da metade da temporada. A chave para levar seu poder a um novo nível tem sido melhorar sua proporção de home run para fly ball de 19,3% na temporada passada para 32,1%, líder da MLB nesta temporada. Simplificando, coisas boas acontecem quando Henderson acerta a bola no ar — e ele terá muitos arremessos para dirigir na noite do Derby.

Por que ele não poderia: A página Baseball Savant de Henderson é um mar de vermelho nesta temporada (o que significa que ele está acima da média na maioria das categorias) e ele está no topo ou perto do topo de todas as tabelas de classificação de poder, mas há um número que pode funcionar contra ele no Home Run Derby: o número 1. Como em, esta será sua primeira vez participando do evento. Sabemos das jogadas de poder de Henderson nos jogos, mas alguns jogadores são construídos para os rigores do Derby, e outros não, e é impossível saber em qual categoria até mesmo os melhores rebatedores se encaixam até que estejam balançando sob os holofotes.

Home runs: 11 | Mais longo: 427 pés

Por que ele poderia vencer: O terceira base titular do All-Star da Liga Nacional, Bohm, está no meio de uma temporada de sucesso que trouxe avanços em suas taxas de fly ball (33,8% para 36,8%), pull (30,2% para 34,7%) e contato forte (31,5% para 37,8%) — tudo isso é um bom presságio para suas chances em um evento em que entrar no ritmo de puxar a bola por cima da cerca é a chave para o sucesso.

Por que ele não poderia: Essa explosão não se traduziu em um aumento nos home runs, já que ele tem apenas 11 bolas longas nesta temporada e seu ISO de 0,192 (uma estatística que mede a potência total de um jogador) está empatado em 42º lugar nas ligas principais.

2024 home runs: 18 | Mais longo: 446 pés

Por que ele poderia vencer: A história de Alonso no Home Run Derby fala por si: ele venceu o evento em 2019 e 2021, juntando-se a Ken Griffey Jr. e Yoenis Cespedes como campeões consecutivos do Derby. Claro, ele foi eliminado na primeira rodada do evento do verão passado, mas é difícil escolher Alonso em qualquer campo do Home Run Derby.

Por que ele não poderia: Alonso está no meio de uma temporada ruim, com um OPS abaixo de 800 e apenas 18 home runs em 87 jogos, depois de acertar mais de 40 em cada um dos últimos dois anos. Um dos maiores culpados tem sido o aumento na taxa de bola no chão, algo que ele não pode se dar ao luxo de ver levado para o Home Run Derby se quiser adicionar um terceiro título ao seu currículo em Arlington.

2024 home runs: 15 | Mais longo: 468

Por que ele poderia vencer: Você pode não pensar em Witt como um rebatedor de força pura, mas ele realmente tem alguma história em derbies de home run da semana do All-Star: ele venceu a versão do ensino médio no Nationals Park em 2018, então talvez ele possa canalizar essa fórmula novamente em Arlington. Até agora nesta temporada, Witt tem estado entre os melhores do esporte em quadrar o beisebol, classificando-se no 94º percentil em porcentagem de barril e 91º em porcentagem de rebatidas fortes com uma velocidade média de saída de 92,7 mph.

Por que ele não poderia: Porque este é o Home Run Derby e não uma competição de habilidades. Se a MLB realizasse um evento que combinasse tudo o que um jogador pode fazer em campo, Witt seria um dos favoritos para vencê-lo (junto com Elly De La Cruz, de Cincinnati). No entanto, os 15 home runs de Witt estão em 29º lugar nas principais ligas, e ele vai ter que forçar muitas bolas para fora do estádio para ficar com os rebatedores de estrutura maior que ele enfrentará na noite do Derby.

2024 home runs: 23 | Mais longo: 446 pés

Por que ele poderia vencer: Ozuna tem sido um dos poucos pontos positivos ofensivos em um time do Braves sofrendo uma grande queda de energia devido ao desempenho histórico do ano passado. Seus 23 home runs estão em segundo lugar na Liga Nacional — atrás apenas de Shohei Ohtani — e sua porcentagem de barril e porcentagem de rebatidas fortes têm sido de elite nesta temporada, além de uma velocidade média de saída de 93,1 mph, a melhor da carreira, aos 33 anos.

Por que ele não poderia: Apesar de seus grandes números, ainda há uma boa quantidade de swing e miss em seu jogo — sua porcentagem de strike swing é a 15ª mais alta da MLB este ano e sua taxa de whiff de 31,9% está apenas no 10º percentil dos rebatedores. Ozuna tem o poder de ficar com qualquer um no campo, mas ele tem que estar focado para chegar lá.

2024 home runs: 23 | Mais longo: 436 pés

Por que ele poderia vencer: Mais conhecido por sua habilidade de contato do que por sua potência, Ramirez está rebatendo home runs na maior taxa de temporada completa de sua carreira — e sem uma taxa de strikeout em linha com suas normas de carreira. Se ele puder transformar isso em um fluxo constante de home runs de linha puxados para dentro do poste de falta na noite do Derby, a estrela do Guardians pode surpreender alguns rebatedores maiores.

Por que ele não poderia: Ramirez tem apenas 5 pés e 9 polegadas, 190 libras, e sua média de 71,4 mph de velocidade ruim está apenas no 44º percentil dos rebatedores da liga principal. Como Mookie Betts no verão passado, Ramirez pode descobrir que seu poder joga melhor em jogos do que se mantém no Home Run Derby.

2024 home runs: 17 | Mais longo: 428 pés

Por que ele poderia vencer: Primeiro e mais importante, vantagem de jogar em casa. Garcia terá a torcida local do seu lado na segunda à noite e, como aprendemos ao longo da pós-temporada da MLB de 2023, o rebatedor do Rangers é mais do que capaz de entregar no grande palco do Globe Life Field. Embora sua produção de energia esteja baixa nesta temporada, ele ainda bate a bola com muita força — sua velocidade máxima de saída de 116,1 mph está no top 2% dos rebatedores da MLB nesta temporada — e tem potência suficiente para pegar fogo na noite do Derby.

Por que ele não poderia: Garcia está no 20º percentil de rebatedores da MLB em porcentagem de perseguição e no 7º percentil de rebatedores em porcentagem de whiff nesta temporada, de acordo com o MLB Statcast. Com o novo formato Home Run Derby deste verão recompensando a eficiência, a abordagem agressiva de Garcia pode significar problemas.