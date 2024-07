MLB Home Run Derby 2024: Analisando os concorrentes

O campo do Home Run Derby de segunda à noite está cheio de competidores dignos: Gunnar Henderson está em Dallas porque ele tem mais home runs do que qualquer um, exceto Aaron Judge ou Shohei Ohtani. Bobby Witt Jr. está entre os jogadores mais empolgantes nas grandes ligas e na conversa para MVP da Liga Americana. Teoscar Hernandez, do Los Angeles Dodgers, acerta home runs em grupos; treinando para o evento durante uma série em Detroit, Hernandez preencheu os assentos do campo esquerdo.

Mas enquanto os oito rebatedores são as estrelas do evento, seu sucesso ou fracasso esta noite será amplamente baseado na eficiência dos arremessadores que eles escolheram para lançar para eles. “Não há dúvida”, disse Dino Ebel, o técnico de LA que lançará para Hernandez. É a quarta vez que ele serviu como arremessador de treino de rebatidas no Derby, então ele sabe bem a pressão que estará sobre ele e os outros que lançarem para os rebatedores. É ainda mais verdadeiro este ano por causa da nova regra que limita cada rebatedor a 40 arremessos — não 40 swings, mas 40 arremessos — em suas rodadas de três minutos.

Ficar no meio de um estádio barulhento e lotado pode ser uma experiência solitária, e houve casos em derbies anteriores em que os arremessadores do BP foram dominados pelo nervosismo, lutando para colocar a bola no local preferido do rebatedor. Se isso acontecer sob as novas regras, pode afundar as chances do rebatedor, que não teria mais a chance de compensar um arremessador errático dando tacadas extras.

Algumas notas sobre os oito concorrentes do Derby, incluindo o que sabemos sobre os arremessadores que eles escolheram. Está claro: os rebatedores valorizam a experiência.

Alonso está tentando se juntar a Ken Griffey Jr. como o único vencedor do Derby três vezes, e ele se reunirá com o ex-técnico do Mets, Dave Jauss, que estava no monte para a segunda das vitórias anteriores de Alonso. Jauss manteve contato com Alonso, e quando ele compareceu aos jogos Mets-Phillies na Inglaterra no mês passado, ele e Alonso discutiram a possibilidade de se juntarem novamente.

O quão bom é Jauss em lançar treinos de rebatidas? Bem, a Major League Baseball o usou para lançar em suas exibições de rebatidas no exterior no passado.

Alonso também terá a vantagem da experiência: Adolis Garcia e Jose Ramirez já estiveram no Derby antes, mas esta é a quinta tentativa de Alonso, a maior para qualquer jogador — de todos os tempos. Como ele explicou no programa de pré-estreia da ESPN na semana passada, ele está fazendo isso para honrar seus próprios desejos que tomaram forma quando era menino, quando ele amava assistir ao evento e sonhava em ser um dos rebatedores no maior palco de verão do beisebol.

Um grande número para Alonso: Em seis temporadas de carreira na liga principal, Alonso acumulou 210 home runs, somando 37 ou mais em quatro temporadas.

Distância média de seus home runs em 2024: 405 pés.

Bohm jogou na Coastal Plain League de 2016 enquanto estava matriculado na Wichita State, e durante aquela temporada, Bohm participou de um derby de home run. Scott Wingo, um dos treinadores de Bohm, lançou para ele, e Bohm venceu.

Então Bohm decidiu se reunir com Wingo, que jogou quatro anos nas ligas menores após ser escolhido na 11ª rodada pelos Dodgers em 2011; Wingo agora é o coordenador de recrutamento do Manhattan Jaspers. Bohm disse ao Philadelphia Inquirer: “Mandei uma mensagem para ele e perguntei o quão ocupado ele estaria nas próximas semanas. Ele disse que não muito ocupado. Ele estava animado.”

Bohm não é um rebatedor de home run prototípico como Judge ou Alonso; em vez disso, ele tende a espalhar a bola para todos os campos. Entre todos os rebatedores qualificados para o título de rebatidas, ele está em 18º lugar na maior porcentagem de bolas rebatidas para o campo oposto. Bohm entende a diferença, é claro, entre rebater em jogos e mashing no Derby. “Vou ver quantas consigo rebater por cima da cerca do campo esquerdo”, disse ele ao Inquirer. “Em um cenário de BP, me sinto confortável — não vou dizer que é um swing diferente, mas provavelmente não é o swing do jogo.”

Um grande número para Bohm: Seu maior home run nas grandes ligas foi de 446 pés, em 23 de agosto de 2020. Bohm conseguiu se tornar apenas o segundo terceira base a vencer este evento; Todd Frazier foi o primeiro, em 2015.

Distância média de HR em 2024: 398 pés.

Garcia tem a vantagem de estar em casa em Arlington para este evento, e ele disse em uma conversa na semana passada que espera que os fãs do Texas o apoiem fortemente. Ele se tornaria o quarto jogador a vencer em seu parque, depois de Ryne Sandberg em 1990, Todd Frazier em 2015 e Bryce Harper em 2018.

Curiosamente, a escolha de Garcia para o arremessador de treino de rebatidas estava no ar no meio da semana passada — por meio de um intérprete, Garcia mencionou que estava pensando em várias opções. “Mas se nenhuma delas der certo”, ele disse, “então iremos com Tony Beasley.” Esse seria o técnico da terceira base dos Rangers, que, como Ebel, lançou o Derby em várias temporadas.

Um grande número para Garcia: Ele tem 67 home runs na carreira no Globe Life Park, em 269 jogos. E ele sempre será lembrado por seu poder absurdo na pós-temporada do ano passado — oito home runs (e 22 RBI) em 15 jogos.

Distância média de HR em 2024: 402 pés.

O gerente do Orioles, Brandon Hyde, acredita que Henderson tem uma chance de vencer o Derby por causa de sua força bruta. E o Globe Life Field é conhecido por ser mais amigável para rebatedores canhotos do que para rebatedores destros — Henderson e Ramirez (um rebatedor ambidestro) são os únicos rebatedores no campo que podem rebater do lado esquerdo.

Buck Britton, irmão do arremessador de longa data Zack Britton e gerente da Triple-A na organização dos Orioles, lançará para Henderson. Os dois treinaram no Camden Yards, com o amigo próximo e companheiro de equipe de Henderson, Colton Cowser, servindo como cronometrista.

Um grande número para Henderson: Apenas dois shortstops venceram o Derby antes, e, como Henderson, ambos jogaram pelos Orioles. Cal Ripken venceu em 1991, e Miguel Tejada venceu em 2004.

Distância média de HR em 2024: 401 pés.

Teoscar Hernandez, Los Angeles Dodgers

Hernandez foi o último participante a anunciar sua participação no Derby, mas bem antes disso ser revelado publicamente, ele perguntou a Ebel se ele poderia lançar para ele se a inscrição de Hernandez se tornasse oficial. Ebel disse que sim, tendo aproveitado seus três derbies anteriores — dividindo um campeonato com Vladimir Guerrero Sr. em 2007, e lançando para Albert Pujols em 2015 e Joc Pederson em 2019.

No fim de semana em Detroit, Hernandez e Ebel praticaram um tanto informalmente, com os dois usando a última rodada de treino de rebatidas para focar em home runs. “Meu Deus, ele é tão forte”, disse Ebel. “Seu swing — curto e rápido para a bola.” Quando eles trabalharam na sexta-feira, Ebel disse: “Ele acertou sete, oito, nove em uma fileira.”

Um grande número para Hernandez: Ele é um produto de Cotui, República Dominicana, e ao longo dos anos, seis jogadores nascidos na RD ganharam o Derby — Sammy Sosa, Miguel Tejada, Vlad Sr., David Ortiz, Robinson Cano e Juan Soto. Esse é um baita legado.

Distância média de HR em 2024: 395 pés.

Jose Yepez, o catcher do bullpen de Atlanta, trabalhará com Ozuna. Os catchers são geralmente conhecidos por serem excelentes arremessadores de treino de rebatidas porque eles tipicamente arremessam com um movimento fácil e exagerado que torna a bola fácil de rastrear para os rebatedores. “Eu vou apenas me divertir e competir”, disse Ozuna aos repórteres na semana passada. “Eu disse a Yeppy para não ficar muito animado, apenas lançar no meio e eu vou rebatê-la em qualquer lugar.”

“Já estive lá antes, assistindo meus companheiros de equipe fazerem isso, então só quero fazer isso este ano para ver o quão legal vai ser, especialmente para meus filhos. Eles querem ter essa experiência e me trazer algumas toalhas e água.”

Um grande número para Ozuna: Ele tem 33 anos e 246 dias de idade, e se vencer, será o quarto mais velho a conseguir isso no Derby. O mais velho: David Ortiz, que tinha 34 anos e 247 dias quando venceu.

Distância média de HR em 2024: 409 pés.

Junior Betances, o treinador de rebatidas do Columbus Clippers, lançará para Ramirez, assim como fez em 2022, quando Ramirez estava em campo no Dodger Stadium. Mas naquele ano, o rebatedor ambidestro Ramirez estava lidando com uma lesão no polegar que o forçou a rebater do lado direito do home plate. Este ano, Ramirez consegue rebater de qualquer lado — e, de acordo com o MLB.com, ele disse que esperará até ver como se sente no dia do Derby antes de determinar se rebaterá com a mão esquerda ou direita.

Listado com 5 pés e 9 polegadas, 180 libras, Ramirez é o menor no campo e, normalmente, este é um evento que vai para pesos pesados ​​e meio-pesados. Mas Ramirez também é conhecido por ter rodadas muito consistentes de prática de rebatidas.

Um grande número para Ramirez: Nenhum rebatedor ambidestro venceu o Derby de forma definitiva, embora Ruben Sierra tenha dividido o título com Eric Davis em 1989. Lance Berkman chegou à final em 2004 e, no ano passado, Adley Rutschman começou rebatendo com a mão esquerda na primeira rodada do Derby, depois mudou para o lado direito.

Distância média de HR em 2024: 388 pés — a menor média entre os oito competidores.

De todos os concorrentes do Derby, ele provavelmente tem a mais ampla gama de talentos de arremesso disponíveis para ele. Seu pai, Bobby Witt, trabalhou 16 temporadas nas ligas principais, vencendo 142 jogos enquanto acumulava 2.465 innings, e todas as coisas sendo iguais, Witt Jr. disse por telefone outro dia, seu pai pode ter sido sua primeira escolha. Mas depois de lançar tantos innings ao longo de todos esses anos no monte, o braço de Bobby Witt “está bem abatido”.

Witt tem outros três parentes por casamento que jogaram nas grandes ligas, e ele escolheu James Russell, que é casado com Nikki Witt, irmã de Bobby Jr. Russell jogou sete anos nas grandes ligas, seis deles com o Chicago Cubs, de 2010 a 2015. “Ele pode estar mais animado do que eu”, disse Witt, que praticou rebatidas contra Russell algumas vezes e conhece bem sua entrega. “Ele sempre foi um bom cara de comando”, disse Witt. “Especialista canhoto, slot de braço de três quartos.”

Witt procurou o conselho do companheiro de equipe Salvador Perez, que já esteve no Derby no passado, e Perez lhe deu sinal verde. “Cem por cento você tem que fazer isso!” Perez disse a ele.

Witt participou famosamente de uma competição de home runs no Derby da MLB em 2018, contra Rece Hinds — que recentemente chegou às grandes ligas com o Cincinnati Reds com uma enxurrada de home runs — e sabe algo sobre o ritmo. Mas Witt passou por uma rodada de treino no Fenway Park na sexta-feira, tentando ter uma noção do tempo e quando ele poderia querer pedir um tempo.

Um grande número para Witt: O shortstop do Royals tem 16 home runs nesta temporada, o segundo menor número entre os do Derby Field, mas ele tem grande poder — sua velocidade média de saída em seus home runs nesta temporada foi de 107,9 mph, de acordo com a pesquisa de Sarah Langs.

Distância média de FC: 418 pés — facilmente a maior altura para qualquer rebatedor no clássico.