MLB Home Run Derby: previsões, atualizações ao vivo e conclusões

É dia do MLB All-Star Home Run Derby de 2024 em Arlington!

Alguns dos melhores rebatedores de home runs do beisebol estarão mirando nas arquibancadas do Globe Life Field na segunda-feira (ao vivo na ESPN) em um dos eventos mais esperados do verão.

Embora a perspectiva de um campeão consecutivo esteja fora de questão — o vencedor de 2023, Vladimir Guerrero Jr., não faz parte do grupo deste ano — Pete Alonso tentará se tornar o segundo jogador a vencer o evento três vezes, juntando-se à companhia de elite de Ken Griffey Jr. Será este o ano em que Alonso fará isso? Adolis Garcia fará uma corrida na frente de sua torcida local? Ou um dos outros seis emocionantes participantes levará o título?

Temos um balcão único para tudo relacionado ao Derby, desde previsões até atualizações ao vivo assim que começarmos, análises e conclusões.

Campo de Derby Home Run da MLB

Gunnar Henderson, Orioles (28 2024 HR)

Marcell Ozuna, Bravos (26)

José Ramirez, Guardiões (23)

Pete Alonso, Mets (19)

Teoscar Hernández, Dodgers (19)

Adolis Garcia, Rangers (17)

Bobby Witt Jr., Royals (16)

Alec Bohm, Phillies (11)

Quem vai ganhar o Derby e quem será o vice-campeão?

Jeff Passan: Bobby Witt Jr. vai voltar para casa e levar o título. Witt, o shortstop estrela do Kansas City Royals, cresceu em Colleyville, cerca de 20 minutos ao norte do Globe Life Field. Ele tem um pop surpreendente para um jogador do seu tamanho e o tipo de swing que pode ser cravado rapidamente. Com a nova estratégia de premiação de formato, Witt pode usar sua resistência e juventude para durar mais que um campo com pouco reconhecimento de nome, mas muito poder. Alonso será o favorito indo para as finais contra Witt, mas a jovem estrela vai derrotar o Urso Polar e ganhar o prêmio de US$ 1 milhão.

Alden González: Lembra dos jogos 6 e 7 do ALCS do ano passado e da maneira como Adolis Garcia aterrorizou o Houston Astros com seus fãs em cima dele? Poucos amam os holofotes mais do que Garcia, e ele vai prosperar enquanto representa o Texas Rangers da cidade natal no Derby. Garcia, que não foi eleito um All-Star, não teve o melhor começo de temporada nesta temporada. Talvez jogar em novembro tenha algo a ver com isso. Mas este é o tipo de evento que pode fazê-lo seguir em frente. Como disse um dos treinadores do Rangers: “Quando as luzes estão brilhantes, sua estrela brilha mais forte.”

Buster Olney: Alonso é a escolha segura — ele é sempre a escolha segura, por causa de seu poder e experiência, e sua frequência cardíaca provavelmente será menor do que a de qualquer outra pessoa. Além disso, ele se reuniu com Dave Jauss, seu arremessador de treino de rebatidas da última vez que ele ganhou isso, e Jauss pode ser um arremessador de treino de rebatidas do Hall da Fama de primeira votação por causa de todas as vezes que ele fez eventos como esse ao longo dos anos. Este é o Derby; Jauss é Bill Shoemaker; e Alonso é Secretariat.

Jesse Rogers: Vou com uma escolha de surpresa: Marcell Ozuna. Ele se tornou um rebatedor poderoso e acho que ele vai um passo além na segunda-feira à noite. Quando ele chegou à liga, Ozuna possuía um ângulo de lançamento de cerca de 10 graus; agora, ele oscila em cerca de 16. Seu swing tem apenas aquela bola longa sentir para isso. E é quando ele não tem a tarefa de bater o máximo possível como ele fará no Derby. O resultado de tudo isso foi um recorde de 40 home runs na carreira na temporada passada e outros 26 até agora neste ano. Pegue o azarão.

Jorge Castillo: Garcia se tornará o quarto jogador a vencer o Home Run Derby em seu estádio e o primeiro desde que Bryce Harper o venceu no Nationals Park em 2018. Garcia não é um All-Star, mas ele ainda bateu 17 home runs nesta temporada depois de bater 39 em 2023. Ele mostrou que ama os maiores palcos durante a corrida do Rangers na World Series em outubro passado. Ele brilhará em outro na segunda-feira.

Quem fará o home run mais longo da noite e quão longe?

Passan: O home run mais longo desta temporada entre os que estão no campo é o de Witt, com 468 pés. O próximo na fila é Ozuna, com 448 pés. Então, embora Witt possa não acertar um de 500 pés, algo na faixa de 475 pés ou mais é eminentemente possível.

González: Witt não é o maior dos caras, mas entre os oito competidores, ele não só tem o home run mais longo da temporada, mas também a maior distância média em home runs e o maior número de “no-doubters” (home runs que teriam desaparecido em todos os 30 estádios). Ele é, como dizem, nervoso. E, como Jeff previu, acho que ele chegará aos 470s.

Olney: Gunnar Henderson tem o tipo de poder bruto que o separa, e pelo menos uma vez na primeira rodada, ele vai colocar toda essa excitação, adrenalina e poder puro em um swing e levar uma bola para o alcance de 475 pés. Qual é o velho ditado – forte do país? É isso que Henderson é.

Rogers: Minha cabeça diz Witt, mas meu instinto está indo com Garcia. Ele vai impressionar a torcida local em algum momento, certo? Que tal um perto de 500 pés? Pode cansar ele de tentar — eu não o escolhi para vencer — mas Garcia vai deixar os fãs do Rangers de pé com pelo menos uma explosão enorme.

Castelo: Eu escolhi García para vencer essa coisa, mas acho que Alonso avançará muito, dando a ele ampla oportunidade de lançar o home run mais longo da noite. Alonso, fazendo sua quinta aparição consecutiva no Derby, é de longe o participante mais experiente neste campo. Ele nasceu para esmagar bolas de beisebol. Ele rebateu uma de 466 pés na temporada passada. Ele definirá o padrão na segunda-feira.

Qual rebatedor será mais afetado pelas novas regras do Derby?

Passan: Alonso mais ou menos dominou a forma do Derby maníaco, vencendo disputas consecutivas antes de perder para Julio Rodríguez na primeira rodada recorde do ano passado. Por causa das mudanças nas regras, o que ele sabe do Derby como um participante cinco vezes é jogado pela janela. Ele precisará se ajustar ao novo formato e, em vez de jogar pela velocidade, tentar encontrar um equilíbrio entre urgência e resistência — sempre um equilíbrio difícil de atingir no Derby.

González:Tenha em mente que é um máximo de 40 arremessos por rodada de três minutos, não 40 swings. O lançador BP não anunciado nunca foi tão importante. Nós os vimos causar um grande impacto em Derbies anteriores, mais notavelmente o de Alonso em 2021 e o de Rodriguez em 2022. Mas a localização e o ritmo do arremesso são ainda mais críticos agora, e os competidores devem escolher sabiamente. Aqueles com lançadores BP que não têm experiência anterior em Derby ou acabam sendo imprecisos estarão em grande desvantagem.

Olney: O cara cujo arremessador de treino de rebatidas tem mais dificuldade em colocar a bola em um tee proverbial. (E ainda não sabemos quem é.) As novas regras aumentam a importância do arremessador BP e sua eficiência, e todo ano vemos um ou dois arremessadores — até mesmo caras experientes — lutando para lançar strikes. Jauss foi extraordinário em sua consistência em seu primeiro ano lançando para Alonso, e em seu segundo ano, ele não foi tão consistente. A pressão está sobre os arremessadores BP mais do que nunca.

Rogers: A rodada bônus sem tempo vai parecer um passeio no parque para Alonso, já que ele compete sob as regras antigas há anos. O mesmo vale para a falta de competição frente a frente na primeira rodada. Ele e os outros rebatedores não terão medo de serem eliminados cedo por uma performance atípica de um competidor. Tendo feito do jeito antigo, Alonso agora pode simplesmente ir embora em um ambiente mais relaxado sob as novas regras. Pelo menos é assim que eu vejo.

Castelo: Ecoando Alden e Buster aqui, quem vencer este Derby provavelmente terá tido o melhor arremessador da noite. Consistência é crucial neste formato. Dê ao seu cara arremessos gordos o suficiente para lançar sobre o muro e você lhe dará uma chance. Tudo se resume a isso. É por isso que acho que Alonso pode ter vantagem com Jauss por causa da experiência deles juntos. Sim, ele terá que se ajustar às novas regras, mas se há alguém que se preparará completamente para o evento, é Alonso.

Qual será o momento sobre o qual todos falaremos muito depois do fim deste Derby?

Passan: A nova regra de que, em vez de 30 segundos de bônus, os jogadores podem bater o máximo de home runs possível antes de atingirem três eliminações deve trazer um pouco mais de drama aos procedimentos. É uma bela homenagem ao que o Derby parecia antes de 2015 e, pelo menos em teoria, oferece um equilíbrio razoável entre o caos total que é o evento em um relógio. A perspectiva de um participante vir de trás e usar essas três eliminações — se um jogador bater um home run a pelo menos 425 pés naquela rodada, ele recebe uma eliminação extra — mantém a disputa renovada.

González: Que Henderson e Witt competiram juntos. Henderson tem 23 anos, Witt tem 24. Eles já estão entre os melhores do esporte e vão disputar o prêmio de MVP da Liga Americana ao longo da segunda metade desta temporada. A MLB pode estar entrando em outra era de ouro dos shortstops, não muito diferente do que vivenciamos com Alex Rodriguez, Derek Jeter e Nomar Garciaparra na década de 1990. Agora são Henderson, Witt, Elly De La Cruz e uma série de outros jogadores jovens que podem se desenvolver de forma semelhante. O Home Run Derby de 2024 vai exemplificar isso.

Olney: As melhores rodadas do Derby foram geradas por jogadores que não acabaram vencendo o evento — Lance Berkman em Houston, Josh Hamilton no Yankee Stadium, Julio Rodriguez no ano passado. Henderson será esse cara este ano — ele vai enlouquecer logo no começo, anunciando efetivamente sua presença com autoridade para todos aqueles fãs casuais que estarão sintonizados e aprendendo seu nome e o de Witt pela primeira vez.

Rogers: OK, eu serei o estraga-prazeres: Shohei Ohtani e Aaron Judge não pegaram um bastão na segunda-feira à noite. Como a MLB pode sediar um Home Run Derby sem pelo menos um desses caras — se não os dois — participando? Michael Jordan não nos entreteve no concurso de enterradas todos os anos, mas ele venceu duas vezes. (Judge tem uma vitória no Derby, em 2017). Simplesmente não faz sentido que os dois principais rebatedores de home run no intervalo não estejam nele. Se Alonso pode fazer isso todos os anos, então esses dois certamente podem. Vamos ver os grandões de volta em 2025.

Castelo: Garcia dando um show na frente de sua torcida para superar Alonso nas finais. Vencer o Derby em casa cria momentos memoráveis. Vimos isso com Harper em 2018 e Todd Frazier em 2015. A atmosfera se torna elétrica. As emoções vêm à tona. Garcia vai agitar o Globe Life Field.