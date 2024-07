MLS implementa regras de escalação mais flexíveis antes da Copa do Mundo de 2026

A MLS anunciou na quinta-feira a implementação oficial de diversas mudanças em suas regras de escalação, que visam dar às equipes mais flexibilidade na forma como suas escalações são construídas.

Entre as mudanças aprovadas, algumas das quais foram relatadas anteriormente pela ESPN, estão o relaxamento das restrições no número combinado de jogadores designados e contratações de menores de 22 anos.

Anteriormente, times que tinham três Jogadores Designados acima da idade podiam ter apenas uma contratação de Sub-22. Times com dois Jogadores Designados acima da idade podiam ter até três contratações de Sub-22.

Agora, as equipes podem escolher um dos dois caminhos. O primeiro caminho permite que as equipes contratem três Designated Players e três contratações U22. O segundo caminho permite que as equipes tenham dois DPs e quatro contratações U22, além de US$ 2 milhões adicionais em General Allocation Money.

As equipes precisam selecionar qual caminho seguirão este ano (3PDs/3 Sub-22) vs. (2DPs/4 Sub-22 + 2 milhões no GAM) até o final da janela de transferências de verão, que será em 14 de agosto.

As mudanças entraram em vigor com a abertura da janela de transferências de verão na quinta-feira.

“As novas regras do elenco abrem as portas para que os clubes contratem mais jogadores de classe mundial e mais estrelas emergentes, ao mesmo tempo em que oferecem bastante flexibilidade para investir em todo o elenco”, disse Todd Durbin, vice-presidente executivo de estratégia e relações com jogadores da MLS.

“Temos uma oportunidade única com a Copa do Mundo chegando em dois anos. Essas modificações, junto com outras que estão sendo discutidas para implementação potencial em 2025 e além, elevarão nossa liga e aumentarão o engajamento dos fãs ao redor do mundo.”

Jogadores Designados permitem que as equipes contratem jogadores cuja remuneração total e taxa de transferência ultrapassem o valor máximo do orçamento.

Para 2024, esse valor é de $ 683.750. Uma contratação de Sub-22 é semelhante, mas exige que o jogador tenha 22 anos ou menos no primeiro ano em que for elegível para jogar em uma partida da MLS. Se o jogador tiver menos de 20 anos, o impacto no orçamento é de $ 150.000, enquanto se o jogador for mais velho, ele incorrerá em uma cobrança de orçamento de $ 200.000. A taxa de transferência para um jogador Sub-22 também não afeta o orçamento salarial.

Espera-se que as mudanças no elenco da MLS beneficiem clubes como o Inter Miami, que tem feito malabarismos com DPs e contratações de Sub-22 para cumprir com os salários. Eric Bolte-USA TODAY Esportes

Outra mudança que foi anunciada é o aumento da quantia de General Allocation Money (GAM) que os times recebem quando jogadores são transferidos para fora da liga. Os times agora podem ficar com US$ 3 milhões ao longo da temporada. Anteriormente, os times ficavam com US$ 1,2 milhão por transação, o que punia os times se eles tivessem uma ou duas grandes transferências de saída.

A Associação de Jogadores da MLS teve que concordar com as mudanças propostas. Uma mudança que foi relatada anteriormente e que não foi aprovada foi aumentar o número de rescisões de contrato permitidas por temporada para duas. Atualmente, os times têm direito a uma rescisão de contrato por ano, o que remove o impacto do jogador no orçamento salarial, embora financeiramente a MLS esteja na obrigação de continuar pagando o salário do jogador. Houve alguma resistência de alguns Chief Soccer Officers de que a proposta recompensava os times por cometerem erros.

Com os Estados Unidos sediando a Copa do Mundo de 2026 com Canadá e México, além do contrato de Lionel Messi terminando no final de 2025, a MLS tem enfrentado cada vez mais pedidos para abrir seu bolso coletivo em uma tentativa de aumentar o nível de jogo em campo.

Os próximos meses revelarão o quão eficazes essas mudanças serão.

Das três principais mudanças, a modificação envolvendo o número de Designated Players e contratações de Sub-22 é a mais significativa. Espera-se que a mudança beneficie um time como o Inter Miami, que tem sido indiscutivelmente a organização mais agressiva em termos de contratação de DPs e Sub-22s, e tem feito malabarismos com essas designações para se tornar compatível com o orçamento salarial.