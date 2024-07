MLS LA Galaxy vence Colorado Rapids e lidera classificação do Oeste

Joseph Paintsil registrou um gol e duas assistências para ajudar o LA Galaxy a vencer o Colorado Rapids por 3 a 2 na quarta-feira à noite em Carson, Califórnia.

Diego Fagundez e Riqui Puig marcaram gols e Gabriel Pec deu duas assistências para o Galaxy (13-5-7, 46 pontos) se recuperar da derrota por 2 a 0 fora de casa contra o FC Dallas no sábado.

A vitória, combinada com o Real Salt Lake e o Los Angeles FC empatando em 1 a 1 na quarta-feira, colocou o Galaxy em primeiro lugar na Conferência Oeste. O Galaxy não perdeu em Carson nesta temporada; sua única derrota “em casa” foi contra o LAFC em 4 de julho no Rose Bowl em Pasadena, Califórnia.

Kevin Cabral e Cole Bassett marcaram gols para o Rapids (11-9-5, 38 pontos), que caiu para 5-2-1 nas últimas oito partidas.

O revés foi apenas o segundo do Colorado para o Galaxy desde o início da temporada de 2018. O Rapids tem uma vantagem de 7-2-3 durante esse período.

O Galaxy prevaleceu apesar de estar sem o artilheiro Dejan Joveljic (posterior da coxa) pela segunda partida consecutiva.

O goleiro do LA John McCarthy fez sete defesas. Zack Steffen do Colorado fez seis defesas.

Nenhum dos times marcou no segundo tempo, depois que o Galaxy liderou por 3 a 2 após um primeiro tempo aberto.

Os jogadores do LA Galaxy comemoram o gol de Riqui Puig. William Navarro-USA TODAY Esportes

LA abriu o placar aos 12 minutos quando Pec fez um passe para Fagundez, que pegou a bola com o peito, a deixou cair em seus pés e então chutou de direita para além de Steffen. Foi o quarto gol de Fagundez na temporada.

O Colorado empatou o placar aos 32 minutos. Jonathan Lewis tinha a bola à esquerda da rede e fez um passe suave para Cabral, que avançou com a perna esquerda e chutou a bola para além de McCarthy. Foi o quinto gol de Cabral na temporada.

O Galaxy voltou a ficar na frente no 38º minuto depois que Pec começou uma longa corrida em seu próprio lado do campo. Ao se aproximar da posição de chute, ele mandou a bola para Paintsil, que chutou de direita para dentro da rede, seu sétimo gol do ano.

Cinco minutos depois, LA fez 3-1, e dessa vez, foi Paintsil dando um passe estelar. Puig pegou a bola e mandou um chute de direita na rede lateral, bem dentro do poste esquerdo, para seu sétimo gol da temporada também.

O Rapids reduziu seu déficit para um no 10º minuto do primeiro tempo de acréscimos. Rafael Navarro se alinhou para um pênalti e McCarthy fez a defesa em seu chute, mas Bassett cabeceou no rebote para seu oitavo gol da campanha.

O LA superou o Colorado por 16 a 13, com ambos os times acertando nove tentativas no alvo.