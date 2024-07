MLS Power Rankings: Cincinnati sobe enquanto Inter Miami luta

É segunda-feira e mais uma semana de ação da MLS está encerrada, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

Nossos Power Rankings são derivados de uma combinação de estatísticas importantes da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos escritores.

Quem está subindo na tabela? Quem está em queda livre? Classificamos todos os 29 clubes da liga. Vamos mergulhar.

Classificação anterior: 1

Uma onda de mau tempo adiou o confronto com Houston, então o LAFC não teve a chance de seguir seu O Trafico ganhar. Eles não estão saindo do primeiro lugar.

Classificação anterior: 6

Claro, o Inter Miami jogou sem seus grandes craques, mas o FC Cincinnati os demoliu, marcando seis. O técnico Pat Noonan mudou para um 3-4-3, usando Lucho Acosta e Luca Orellano como os dois pontas estreitos. É seguro dizer que Miami não tinha uma resposta.

O meio-campista do FC Cincinnati, Yamil Asad (centro), comemora após marcar um gol durante uma partida da MLS contra o Inter Miami em 6 de julho. (Foto de Joe Robbins/Icon Sportswire via Getty Images)

Classificação anterior: 3

A vida está oh-tão boa para o Crew, que arrasou Toronto e agora venceu oito dos últimos nove jogos da MLS. Eles não perderam o ritmo, mesmo com a saída de Aidan Morris para o Campeonato EFL da Inglaterra — Sean Zawadzki e Alex Matan preencheram admiravelmente.

Classificação anterior: 5

Você não leva Diego Luna para as Olimpíadas? Luna vira supernova. Depois de chocantemente não ser selecionado para o time de Marko Mitrović para os jogos de Paris, Luna marcou um gol e deu três assistências na vitória por 5 a 2 sobre Atlanta. Não provoque o urso.

Classificação anterior: 4

Gabriel Pec não aparece do jeito que Riqui Puig ou Joseph Paintsil aparecem, mas seu movimento inteligente sem a bola é um trunfo para o Galaxy. Os dois gols de Pec contra Minnesota foram exemplos do que acontece quando um jogador é esperto com seu movimento.

jogar 1:03 Gol de Gabriel Pec aos 90 minutos dá a vitória ao Galaxy Gabriel Pec marca seu segundo gol da noite e dá ao Galaxy uma vitória de 2 a 1 sobre Minnesota.

Classificação anterior: 2

O tempo de Miami jogando sem Lionel Messi e Luis Suárez finalmente os pegou. Eles sofreram uma (enorme) derrota contra Cincinnati pela primeira vez desde que os dois foram para a Copa América. Eles ainda estão na corrida do Shield, mas o time de Tata Martino é vencível.

Classificação anterior: 7

Frankie Amaya se foi. Emil Forsberg está fora. Os Red Bulls não estão exatamente voando, mas criaram uma série de chances em um empate selvagem de 0-0 (sim, você leu corretamente) com o Union. Não é tão ruim para o time do quarto lugar do leste.

Classificação anterior: 10

Jordan Morris está marcando gols, os Sounders estão cuidando dos negócios e estão subindo na classificação do Oeste. O talento sempre venceria em Seattle — certamente venceu na vitória por 2 a 0 sobre o Revolution.

Classificação anterior: 13

O Portland Timbers marcou pelo menos dois gols em cada um dos seus últimos cinco jogos. Eles marcaram quatro em um período de 11 minutos contra Nashville no domingo. Seus DPs se recusam a parar de aparecer no placar. O Timbers não é LAFC, RSL ou o Galaxy. Mas eles podem ser o próximo melhor time do oeste.

jogar 1:19 Timbers marca quatro gols em pouco mais de 11 minutos O Timbers marca quatro gols em rápida sucessão no primeiro tempo em uma vitória arrasadora sobre Nashville.

Classificação anterior: 9

O técnico Nick Cushing foi com uma escalação conservadora contra Austin, uma com Andrés Perea, Keaton Parks e James Sands. Depois de um começo quente, o NYCFC desbotou e não teve o poder de fogo de ataque ou a solidez defensiva para ganhar um ponto.

Classificação anterior: 12

Cole Bassett tem sete gols. Ele tem sido tudo o que o Colorado Rapids precisava, dada a produtividade questionável de alguns de seus companheiros de ataque mais bem pagos. O Rapids atropelou um time de St. Louis esgotado neste fim de semana, como deveria.

Classificação anterior: 8

O jogo contra o LAFC no domingo foi adiado devido ao clima, então Houston terá que esperar por outro confronto com um adversário de elite.

Classificação anterior: 11

Um bye deu tempo para Charlotte se recompor depois de sofrer derrotas consecutivas. Eles estão prestes a entrar em um par de jogos brutais, no entanto, com Cincinnati e o Crew em seguida. Engula.

Classificação anterior: 14

A viagem cross-country de Vancouver para Montreal não foi cheia de destaques, mas rendeu aos Whitecaps um ponto de estrada útil. Embora o time de Vanni Sartini não vá explodir as portas de ninguém na MLS neste ponto do ano, Ryan Gauld e Brian White se conectaram no único gol do Vancouver no jogo e formam uma das duplas de ataque mais fortes da liga.

Classificação anterior: 19

Temos sinais de vida em Orlando. Os Lions venceram três dos últimos quatro, embora essas três vitórias tenham sido contra os modestos Chicago, Toronto e DC. Mas ei, o Orlando City vai ganhar pontos de qualquer maneira que puder. Depois de seus dois gols na semana passada, é hora de manter Martín Ojeda no meio.

Classificação anterior: 17

Os Loons fizeram um ótimo jogo contra o Galaxy no domingo, mas ótimo não é o suficiente para derrubar um dos gigantes do oeste. Enquanto Minnesota parece confortável em sua formação 3-4-3, eles perderam um pouco de qualidade em ambas as áreas em sua derrota por 2 a 1. A corrida do Canadá na Copa América não pode acabar cedo o suficiente.

Classificação anterior: 16

Nashville vai querer esquecer sua viagem a Portland e a derrota por 4 a 1 que se seguiu. Eles foram atropelados no começo, permitindo quatro gols na primeira meia hora antes de um cartão vermelho de Brian Anunga tornar quase impossível montar uma já improvável virada.

jogar 0:34 Sam Surridge entra no gol do Nashville SC Sam Surridge entra no gol do Nashville SC

Classificação anterior: 15

Nenhum DP de ataque, nenhum técnico, nenhum ponto. O Atlanta United sofreu um gol no primeiro minuto contra o RSL e permitiu mais quatro no segundo tempo. Vale a pena assistir Atlanta bem, bem de perto quando a janela de transferências de verão abrir em 18 de julho. Mas até lá, eles estão em um padrão de espera de bleh.

Classificação anterior: 24

O time de Laurent Courtois mostra lampejos de brilhantismo, mas raramente faz um jogo completo. Foi o caso no empate de 1 a 1 com Vancouver. Eles controlaram a partida e marcaram um belo gol no cruzamento do lado direito de Ruan, e ainda assim terminaram a noite com apenas um ponto.

Classificação anterior: 25

Gyasi Zardes marcou dois gols para o Austin na vitória por 2 a 1 sobre o NYCFC, subindo para o 10º lugar na tabela de gols de todos os tempos da MLS. Com jogadas de construção inteligente, alguns momentos divertidos de progressão de bola de Owen Wolff e a finalização de Zardes, os fãs do Austin devem estar sorrindo.

Classificação anterior: 20

O brilho realmente se desvaneceu do Toronto FC neste momento. Depois de um começo de ano divertido, o Toronto perdeu seus últimos seis jogos e foi colocado em seu lugar em uma derrota de 4-0 contra o Columbus. Parece que estávamos certos em duvidar deste time.

Classificação anterior: 21

Eu vi muito poucos XIs iniciais da MLS tão sombrios quanto aquele que o Dallas fez contra o SKC. Parecia mais uma escalação da USL do que uma escalação da MLS. Mudanças no segundo tempo deram um pouco de vida ao time, mas foi muito pouco, muito tarde.

Classificação anterior: 23

O Revolution contratou Marcos Dias em um acordo de curto prazo com sua afiliada MLS Next Pro para preencher seu banco antes de um confronto com o Sounders. Caleb Porter colocou Dias no final do jogo. Brian Schmetzer colocou o DP Pedro de la Vega, que ganha muito dinheiro. O Revs simplesmente não tem corpos saudáveis ​​o suficiente para competir.

Classificação anterior: 22

O time mais antigo da liga a começar o ano não conseguiu vencer em nove jogos seguidos. Isso é MLS, baby. Jim Curtin montou um grupo medíocre no nervoso empate de 0 a 0 da Filadélfia com o New York Red Bulls. O Union não consegue ganhar três pontos de uma vez.

Classificação anterior: 26

Já parecia que todos estavam machucados em St. Louis. Então Roman Bürki deixou o campo no primeiro tempo da derrota de seu time por 4 a 1 para o Rapids. As coisas estão ruins.

Classificação anterior: 27

O Fire não conseguiu criar muito na estrada contra o Quakes em um jogo que parecia que dois dos piores times da liga estavam jogando um contra o outro. Talvez seja porque eles estavam.

Classificação anterior: 18

Já consideramos desligar o DC United e depois ligá-los novamente? Este time não vence há 11 jogos. Eles pegaram cartões vermelhos em três dos últimos quatro jogos. Eles levaram cinco gols para o Orlando City. As coisas estão realmente, realmente erradas.

Classificação anterior: 28

Não há nada como derrotar os outros últimos colocados da Conferência Oeste para fazer você se sentir bem. O SKC tem um longo caminho a percorrer, mas sua vitória por 3 a 2 sobre o Dallas os deixa mais perto de serem respeitáveis.

Classificação anterior: 29

Você tem que pegar todas as vitórias de 1 a 0 sobre o Chicago Fire que puder. Ainda assim, vai ser preciso mais para eu tirar o San Jose do último lugar neste ranking. Eles ainda estão seis pontos atrás do resto da liga.