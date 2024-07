MLS Power Rankings: LAFC no topo com White e Thiaré marcando golaços

É segunda-feira e mais uma semana de ação da MLS está encerrada, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

Nossos Power Rankings são derivados de uma combinação de estatísticas importantes da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos escritores.

Quem está subindo na tabela? Quem está em queda livre? Classificamos todos os 29 clubes da liga. Vamos mergulhar.

Classificação anterior: 1

O trem Preto e Dourado continuou avançando com uma vitória de 3 a 0 sobre o Rapids para fazer a nona invencibilidade consecutiva. Mateusz Bogusz marcou um hat trick e com aquelas preocupações iniciais da temporada sobre sua pontuação de gols há muito esquecidas, o LAFC está na forma certa para enfrentar o Galaxy esta semana.

Classificação anterior: 2

Não importava quantos caras o Inter estava jogando na Copa América, porque eles tinham Jordi Albi acertando um foguete de 20 jardas enquanto eles venceram em Nashville, 2-1. Eles apenas continuaram acumulando pontos enquanto estavam com poucos jogadores, provando mais uma vez que este time tem profundidade para acompanhar seu poder de estrela.

Classificação anterior: 3

O Crew marcou um gol para o Revs antes de marcar cinco seguidos para sua sexta vitória em seus últimos sete jogos. Veremos como eles se parecem sem Aidan Morris no ataque, mas eles se saíram muito bem em seu primeiro jogo sem o meio-campista. Duvide de Wilfried Nancy e companhia por sua conta e risco.

Classificação anterior: 4

O Galaxy estava voando sem Riqui Puig, então quando eles adicionaram seu superastro de volta à mistura neste fim de semana, eles estavam previsivelmente imparáveis. Eles derrotaram seus antigos rivais San Jose, preparando o cenário para o tão esperado confronto com seus novos rivais LAFC.

Classificação anterior: 5

O Real Salt Lake teve uma semana de folga bem programada, com uma semana de duas partidas marcada.

Classificação anterior: 7

Nenhum Miles Robinson. Nenhum Matt Miazga. Nenhum Obinna Nwobodo. Isso deveria ter sido um golpe de misericórdia para a defesa de Cincy, mas em vez disso eles foram até Dallas e fizeram um placar limpo para conquistar a vitória. Todo mundo sabe que Pat Noonan é um dos melhores técnicos da liga e ainda assim ele continua encontrando novas maneiras de nos impressionar.

Classificação anterior: 6

Como um bom time que tem sido especialmente excelente em casa nesta temporada, você esperaria que o RBNY vencesse o DC na Red Bull Arena. Isso é duplamente verdadeiro depois de jogar 70 minutos com um homem a mais. Então, sair com um empate de 2 a 2 é muito decepcionante, mas obter um resultado de uma de suas performances mais desleixadas da temporada não é tão ruim.

Classificação anterior: 10

Houston fez um bom trabalho controlando o jogo contra Charlotte a caminho de uma vitória de 1-0 com o novo contratado Ezequiel Ponce assistindo pela primeira vez. Se ele der a eles o tipo de vencedor de jogo de ponta que eles acham que ele pode ser, além das performances confiáveis ​​e sólidas que eles já estão fazendo, o Dynamo tem uma receita para o sucesso nos playoffs.

Classificação anterior: 11

Os Pigeons deixaram sua recente sequência de derrotas para trás com uma vitória enfática de 4 a 2 sobre Orlando. Foi um bom lembrete de quão bom esse time pode ser quando está no seu melhor e, para o deleite dos corações dos fãs do NYCFC, eles não esperaram até tarde para começar desta vez com três gols antes do intervalo.

Classificação anterior: 12

Seattle vem acumulando pontos há dois meses e, embora esteja apenas em nono lugar no Oeste, sua vitória por 2 a 1 sobre Chicago os deixou apenas três pontos atrás do quarto lugar. O Sounders cavou um buraco e tanto para começar a temporada, mas eles têm jogado um bom futebol e estão quase de volta a um terreno estável.

Classificação anterior: 8

Charlotte fez um bom trabalho nas últimas semanas gerando chances enquanto esperavam por contratações de verão para, esperançosamente, turbinar o ataque, mas isso terminou em uma derrota de 1 a 0 para Houston. Eles simplesmente não tiveram força suficiente na bola contra um time bem organizado.

Classificação anterior: 9

Não há vergonha em perder para o LAFC, especialmente fora de casa, mas foi um pouco preocupante o quão pouco o Rapids desafiou o melhor time do Oeste, mesmo antes do cartão vermelho de Kévin Cabral.

Classificação anterior: 13

O Timbers não perde desde 18 de maio e a confiança gerada por uma sequência tão boa de forma apareceu no sábado. Eles levaram dois golpes no começo, ficando atrás do Minnesota por 2 a 0, mas nunca vacilaram. Um gol pouco antes do intervalo estabilizou as coisas antes de mais dois gols vencerem para eles de forma dramática. Apropriadamente, foi Dairon Asprilla em sua partida final pelo Portland que deu a assistência no gol da vitória nos acréscimos, mantendo os bons tempos rolando para este time renascido do Timbers.

Classificação anterior: 16

O Whitecaps venceu o St. Louis por 4 a 3. Certo, agora que já esclarecemos isso, podemos nos concentrar na única coisa que importava no jogo: Brian White certamente ganhando o prêmio de Gol do Ano.

Classificação anterior: 15

O Five Stripes foi o melhor time no sábado, então não é justo dizer que eles roubaram a vitória contra o Toronto, mas quando você marca um gol se esgueirando na frente atrás do goleiro para um hilário gol da vitória nos acréscimos, bem, você meio que roubou a vitória. Com Thiago Almada e talvez Caleb Wiley se juntando a Giorgos Giakoumakis na saída, foram três grandes pontos para um time que provavelmente ficará com falta de jogadores até que consigam algumas contratações.

Classificação anterior: 14

Os criadores da programação deram aos Coyotes uma boa chance de tirar alguns pontos de um time de Miami com poucos jogadores em casa e eles começaram brilhantemente, colocando-se em uma ótima posição para conseguir uma boa vitória. Infelizmente, eles não transformaram sua boa jogada no início em um gol, então, quando a Inter encontrou seu equilíbrio, Nashville estava a caminho da derrota.

Classificação anterior: 17

Os Loons pareciam bem encaminhados para uma grande vitória fora de casa com uma vantagem de 2 a 0 conforme o intervalo se aproximava em Portland, mas um pênalti bobo pouco antes do intervalo cortou sua vantagem pela metade e as coisas se desfizeram a partir daí. Uma derrota por 3 a 2 não é o pior resultado no Providence Park, mas saber quanto trabalho eles fizeram para se colocarem em posição de vencer e não ter nada para mostrar vai doer.

Classificação anterior: 22

O DC foi para o Red Bulls, recebeu um apito forte, jogou 70 minutos com um homem a menos e ainda saiu com um empate de 2 a 2. Esse é um baita resultado. Ah, e eles fizeram isso sem o suspenso Christian Benteke.

Classificação anterior: 18

Os Lions foram ruins em quase todos os aspectos da derrota por 4 a 2 para o NYCFC e tiveram a dor adicional de perder Mason Stajduhar por lesão. Eles fizeram as coisas parecerem mais respeitáveis ​​no final, mas eles praticamente perderam esta no intervalo. Orlando agora tem apenas uma vitória em suas últimas sete e é melhor eles resolverem as coisas logo ou perderão os playoffs pela primeira vez desde 2019.

Classificação anterior: 24

Os Reds foram para Atlanta. Eles lutaram, brigaram e arranharam. Eles foram para os acréscimos em 1-1 e iriam raspar um ponto bem merecido. Bem, isso até Luka Gavran não perceber que Thiaré estava atrás dele e eles sofreram um gol no último suspiro que foi igualmente doloroso e embaraçoso.

Classificação anterior: 23

Sempre será difícil para Dallas criar muito com Jesús Ferreira fora e Petar Musa saindo do banco, mas eles conseguiram sua cota de chances contra uma defesa esgotada do Cincy. Infelizmente, poucas delas foram no gol e nenhuma encontrou o fundo da rede, pois eles caíram em casa por 1 a 0.

Classificação anterior: 19

O Union sofreu um gol aos 89 minutos e outro três minutos depois para perder em Montréal, 4-2. Eles perderam quatro seguidas e não vencem desde 18 de maio. Eles estão mais perto do último lugar no Leste do que de um lugar no playoff. Está tudo ruim na Filadélfia e, embora seja inteiramente razoável acreditar que Jim Curtin e o resto do clube vão resolver as coisas eventualmente, é impossível ignorar o que está bem na nossa frente. Este é um time ruim agora.

Classificação anterior: 20

A sequência de quatro vitórias consecutivas dos Revs não foi um acaso, com todas as quatro vitórias sendo contra bons times, mas o Crew provou estar um passo longe demais. O New England foi devastado, 5-1, em casa. Agora vamos ver se a boa sequência anterior foi o início de uma reviravolta real e essa derrota foi um contratempo, ou se a sequência de vitórias foi o contratempo.

Classificação anterior: 27

Montréal voltou ao lado sorridente do placar com uma vitória de 4-2 sobre Philly e eles garantiram que fosse dramático também. Eles marcaram duas vezes após o minuto 88 para vencer e dar a eles seis resultados de suas últimas sete partidas. Por outro lado, eles têm apenas duas vitórias de suas últimas sete, então é uma situação real de copo meio cheio ou meio vazio.

Classificação anterior: 21

O Austin provavelmente ficou feliz em ver o Sporting KC depois de uma sequência difícil de jogos, mas isso só piorou as coisas quando eles perderam para um dos piores times da liga, por 2 a 0.

Classificação anterior: 25

As lesões estão realmente afetando o St. Louis e ninguém os culparia por perder em Vancouver com um time a menos, mas desperdiçar uma vantagem de dois gols ainda deve doer.

Classificação anterior: 26

O gol de Maren Haile-Selassie foi uma obra de arte e mereceu pelo menos um ponto, se não três. Infelizmente, o Fire não conseguiu entregar nada na derrota por 2 a 1 para Seattle.

Classificação anterior: 28

Com Peter Vermes sob pressão e Mike Burns contratado como diretor esportivo para tentar manter o regime, o SKC teve uma de suas melhores atuações da temporada ao vencer Austin por 2 a 0.

Classificação anterior: 29

Os Quakes podem ter esperado por uma nova contratação de técnico no jogo do Stanford Stadium após demitir Luchi Gonzalez, mas isso não aconteceu. O Galaxy os esmagou por 3 a 0.