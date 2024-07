Morador de rua supostamente baleado e morto pela polícia fora da Convenção Nacional Republicana

As circunstâncias exatas do tiroteio não são claras – incluindo o motivo pelo qual o homem foi baleado – mas todos os relatórios indicam que o homem está morto agora… e há uma presença policial massiva.

O vídeo das consequências da cena está circulando… e vocês podem ver policiais invadindo o local – com fita adesiva em todos os lugares. O Serviço Secreto também está supostamente no local… embora não esteja claro qual é o seu envolvimento no caso.

Claro, você pode imaginar que a aplicação da lei está mais nervosa do que nunca após o assassinato atentado contra a vida de Trump no fim de semana… onde ele quase foi morto.

Sabemos que a sua equipa do Serviço Secreto foi reforçadoe que a segurança no RNC em geral é operando na capacidade máxima – e o facto de muitos polícias terem sido enviados para lidar com este tiroteio envolvendo agentes, que parece não ter relação com Trump, prova isso.