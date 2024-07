Morgan Wallen joga o telefone para fora do palco depois que ele o atinge durante show em Denver

Reproduzir conteúdo de vídeo



Morgan Wallen não está mais tolerando que fãs joguem itens nele no palco… já que o cantor country descartou propositalmente um telefone desonesto durante um show recente.

Confira… Morgan é filmado cantando seu hit, “Cowgirls”, quando alguém na multidão no Mile High Stadium em Denver, Colorado, joga o telefone nele. O telefone atinge Morgan bem no ombro antes de cair no chão.

Em vez de ignorar o item indesejado, Morgan pega o telefone e o joga fora do palco… parecendo seriamente irritado. Porém, Morgan se recupera rapidamente… passando para outra parte do palco para terminar a música.

Bebe Rexha sabe o quão perigoso um telefone jogado pode ser. Lembre-se, a estrela pop ficou com um hematoma feio no ano passado… depois que um fã bateu bem na cara dela com o celular durante seu show em Nova York.

Ei mais tarde pediu desculpas por suas ações, dizendo a seus seguidores no X que não estava orgulhoso de seu comportamento e planejava assumir total responsabilidade por suas ações.