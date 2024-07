‘Morning Joe’ foi retirado do ar na segunda-feira por causa do tiroteio de Trump

Nova Iorque

A MSNBC não exibirá o “Morning Joe”, seu famoso programa de mesa redonda sobre política, na segunda-feira, optando por transmitir continuamente a cobertura de notícias de última hora sobre a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump.

A rede de notícias progressista confirmou a decisão de interromper seu influente e bem avaliado programa matinal após uma investigação da CNN na noite de domingo. A rede disse que o programa voltará a ser exibido na terça-feira.

A decisão da MSNBC de deixar um de seus programas mais conhecidos de lado em meio a um ciclo de notícias políticas sísmicas, com a Convenção Nacional Republicana começando após o tiroteio de sábado no comício de campanha de Trump, certamente causará surpresa.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse à CNN que a decisão foi tomada para evitar um cenário em que um dos mais de duas dúzias de convidados do programa pudesse fazer um comentário inapropriado na televisão ao vivo que pudesse ser usado para atacar o programa e a rede como um todo. Dada a natureza de notícia de última hora da história, a pessoa disse que fazia mais sentido continuar transmitindo cobertura de notícias de última hora no momento político tenso.

“Dada a gravidade e a complexidade dessa história em desenvolvimento, a NBC News, a NBC News NOW e a MSNBC permaneceram na cobertura contínua de notícias de última hora desde sábado à noite”, disse um porta-voz do NBCUniversal News Group em uma declaração à CNN. “À medida que continuamos a cobrir essa história na semana, as redes continuarão a cruzar a transmissão simultânea, alternando entre a NBC News, a NBC News NOW e a ‘MSNBC Reports’, para que haja um feed de notícias cobrindo essa situação em desenvolvimento.”

Após o atentado contra a vida de Trump, alguns apoiadores do ex-presidente criticaram veementemente a imprensa e os comentaristas da mídia liberal por suas reportagens contundentes, que soaram o alarme sobre o que seriam mais quatro anos sob o comando do ex-presidente.

Cesar Conde, presidente do NBCUniversal News Group, tomou a decisão em conjunto com Rashida Jones, presidente da MSNBC, e os apresentadores Joe Scarborough e Mika Brzezinski, disse à CNN uma pessoa familiarizada com o assunto.

Ao longo do ciclo de campanha, organizações de notícias têm relatado longamente sobre os planos de Trump de distorcer o governo federal para seus próprios fins, incluindo a busca por vingança contra seus oponentes políticos. Essa reportagem agora está enfrentando escrutínio, com alguns apoiadores de Trump culpando-a por produzir uma atmosfera carregada que deu lugar à tentativa de assassinato, enquanto, em sua maioria, ignoram a retórica incendiária do próprio ex-presidente.

A MSNBC, em particular, foi criticada pelos aliados de Trump, colocando a rede no centro das atenções. Alguns dos aliados de Trump chegaram a atacar a empresa controladora da rede, a Comcast.

Não é a primeira vez que a MSNBC toma tais decisões de programação em momentos políticos tensos.

Ano passado, depois que o Hamas executou seu ataque mortal de 8 de outubro contra Israel, a MSNBC silenciosamente tirou do ar três de suas emissoras muçulmanas. Essa medida, que ocorreu depois que algumas forças pró-Israel criticaram o tom da cobertura da MSNBC, deixou alguns funcionários da rede se sentindo desconfortáveis, informou a Semafor na época.