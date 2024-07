Morre aos 55 anos a esposa do executivo dos Yankees, Omar Minaya

O New York Yankees fez um minuto de silêncio antes do jogo de segunda-feira em homenagem a Rachel Minaya, esposa do executivo da equipe Omar Minaya, que morreu no fim de semana aos 55 anos.

“Os Yankees estão devastados ao saber do falecimento de Rachel Minaya, esposa do consultor sênior de operações de beisebol dos Yankees, Omar Minaya. Para aqueles mais próximos a ela, ela era uma mãe e esposa amorosa e compassiva, e uma grande apoiadora de sua família e entes queridos”, disseram os Yankees em um comunicado.

“Em um tempo muito curto, Omar se tornou um membro querido da organização dos Yankees, onde ele regularmente demonstra sua habilidade única de se conectar com pessoas de diversas origens. Ao longo de sua distinta carreira no jogo, ele tem doado livremente aos outros com gentileza e amizade, e neste momento impensável, oferecemos a Omar, seus filhos Justin e Teddy, e suas famílias e amigos nossas profundas condolências. Sua família é uma extensão da família do beisebol, e esta é uma perda profundamente sentida por todos nós.”

Rachel Minaya foi encontrada morta no sábado na casa em Nova Jersey que ela dividia com Omar Minaya, embora ele não estivesse em casa no momento, de acordo com o New York Post.

A causa da morte não foi revelada, embora suicídio tenha sido descartado, de acordo com a reportagem do Post. Os Minayas têm dois filhos adultos, Justin e Teddy. Os Minayas foram casados ​​por mais de 30 anos, de acordo com a reportagem.

Omar Minaya é um conselheiro sênior do gerente geral dos Yankees, Brian Cashman, cargo que assumiu em 2023. Ele foi gerente geral do New York Mets de 2004 a 2010 e, mais tarde, assistente especial do Mets de 2017 a 2020. Ele também foi gerente geral do Montreal Expos de 2002 a 2004, antes da franquia se mudar para Washington.

“Ficamos tremendamente tristes ao saber do falecimento de Rachel Minaya. Omar teve um impacto substancial em nossa organização e sua esposa, Rachel, sempre esteve ao seu lado em cada passo do caminho”, disseram os donos do Mets, Steve e Alex Cohen, em uma declaração. “Os Minayas são nossos queridos amigos há anos e estendemos nossas mais profundas condolências a toda a família e entes queridos de Omar.”

A Field Level Media contribuiu para esta reportagem.