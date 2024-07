Motorista esfaqueia outro motorista enquanto incidente de violência no trânsito aumenta, vídeo selvagem

Esta pode ser a violência no trânsito para acabar com todos os tumultos no trânsito – um motorista que vai muito além de gritar e despistar alguém e, em vez disso, recorre a esfaquear outro motorista nas estradas de Los Angeles.

Confira este confronto selvagem: um motorista, acompanhado por uma mulher, sai de seu SUV branco, saca uma faca e ataca o motorista de um SUV prateado no meio da estrada, esfaqueando-o várias vezes no braço na tarde de sábado em Ontário.

Uma violência na estrada capturada pela câmera termina em um violento esfaqueamento em uma rua de Ontário. Os motoristas se atacam enquanto motoristas horrorizados observam. O que deu início à batalha que terminou em socos, carro destruído e esfaqueamento? Hoje à noite às 11 da ABC7 https://t.co/jHZsZdRYP4 pic.twitter.com/fchKe31IIx – Notícias de testemunhas oculares ABC7 (@ ABC7) 2 de julho de 2024

As coisas já haviam atingido um ponto de ebulição antes do esfaqueamento – com os policiais confirmando mais tarde que tudo começou com um motorista interrompendo o outro.

Vários vídeos de vigilância de empresas locais mostram o motorista do SUV prateado entrando em alta velocidade em um estacionamento, parando ao lado do SUV branco, saindo, tentando dar um soco no outro motorista e depois fugindo rapidamente.

O motorista do SUV prateado mais tarde faz uma inversão de marcha ilegal no meio da rua, aparentemente tentando bloquear o SUV branco e batendo com o carro nele – tudo isso antes que a situação se transforme em esfaqueamento.