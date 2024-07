MP inaugura viveiros para reintrodução de Mutum, Papagaio-Chauá, Macuco e Macaco guariba-de-mãos-ruivas em Coruripe

Os promotores Meio Ambiente, Alberto Fonseca, e de Recursos Hídricos, Lavínia Fragoso, titulares da 4ª e da 5ª Promotorias de Justiça da Capital, respectivamente, participaram, nessa terça-feira (23), da inauguração de viveiros e visita técnica ao Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, em Coruripe. No local foram instalados viveiros de aclimatação que, ainda este ano, devem receber exemplares do papagaio-chauá, os quais serão reintroduzidos na reserva, que está sob gestão da Usina Coruripe. As mesmas estruturas também devem receber, em momentos distintos, o mutum-de-alagoas, ave típica da região e símbolo do estado de Alagoas e o Macuco, outra ave típica.

Em outro viveiro, inaugurado nesta terça-feira na mesma reserva, serão colocados Macacos guariba-de-mãos-ruiva, os quais também são nativos da Mata Atlântica, porém, em Alagoas são encontrados apenas em outras áreas remanescentes, tendo desaparecido da região Sul do estado há algumas décadas.

Numa terceira estrutura serão colocadas outras espécies de aves de pequeno porte do bioma mata atlântica oriundas de ações de resgate de fauna realizados pelos órgãos ambientais em ações como a FPI São Francisco. Após a aclimatação nos viveiros, todos os animais deverão ser soltos na reserva, que possui mais de mil hectares de Mata Atlântica preservada e restaurada.

A reintrodução do mutum na região de Coruripe é uma iniciativa que faz parte do Plano de Ação Estadual do Mutum-de-alagoas, realizado pelo Ministério Público Estadual, e conta com a participação de outras instituições, como o Projeto Arca do CEP, Museu de Zoologia da USP, Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Polícia Militar de Alagoas (PM/AL), o Instituto para Preservação da Mata Atlântica (IPMA), a Prefeitura de Coruripe e a Usina Coruripe. Os mesmos órgãos são parceiros para a reintrodução do Papagaio-Chauá e do Macuco na região.

Quanto ao Macaco guariba-de-mãos-ruivas, além do MP, do IMA, da Semarh, do Ibama e da Prefeitura de Coruripe, a iniciativa é uma parceria com o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio).

“Estamos muito felizes em termos mais esses espaços para conservação de espécies tão importantes para nosso estado, para nosso bioma. É muito bom podermos contar com todas essas parcerias. O Ministério Público segue sempre atento à defesa do meio ambiente em prol de todos e da sociedade em geral”, destacou o promotor Alberto Fonseca.

O gerente de Sustentabilidade da Usina Coruripe, Bertholdino Teixeira Júnior, salientou a importância das iniciativas. “Vamos ajudar a dar mais vida para a mata. São projetos de longo prazo e são desafios, mas que são muito gratificantes”, enfatizou.

Falando em nome do IMA, o diretor executivo do órgão, Ivens Leão, reforçou a necessidade da parceria da sociedade para que todos os projetos tenham êxito.

“O IMA dará todo o apoio, inclusive com a fiscalização, e para isso contará muito com o apoio da sociedade, que pode acionar nosso canais para fazer denúncias. Temos que coibir qualquer agressão ao meio ambiente, especialmente à nossa fauna”, esclareceu.

Por sua vez, Mônica Montenegro, que é analista ambiental do ICMBio, disse que fica muito feliz de chegar a essa etapa. “Estamos mais perto de trazer os macacos para cá, de ouvir o ronco deles na mata”, comemorou.

Segundo ela, quando houver o resgate de Macacos guariba-de-mãos-ruiva em outros estados do Nordeste, eles poderão ser trazidos para Alagoas e, após a aclimatação no viveiro da Usina Coruripe, haverá a soltura na mata, repovoando uma área que já foi ocupada por eles no passado.

Premiação

Antes da visita e inauguração dos viveiros, os promotores Lavínia Fragoso e Alberto Fonseca participaram da abertura da 17ª Semana da Sustentabilidade, promovida pela Usina Coruripe no centro de recreação do complexo industrial.

Na oportunidade, a promotora Lavínia Fragoso, titular da 5ª Promotoria de Justiça da Capital, recebeu o Troféu Eco Mangue 2024, oferecido em razão dos serviços prestados como promotora de Justiça ao Estado de Alagoas e pelo apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas.

“É um reconhecimento ao trabalho que desempenhamos com muito afinco à frente de uma promotoria que trata prioritariamente de recursos hídricos, os quais são essenciais para a manutenção e o desenvolvimento de todas as formas de vida”, pontuou Lavínia Fragoso.