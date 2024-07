MPAL debate medidas para o reforço da segurança nas áreas turísticas de Maceió

Para ouvir as demandas de representantes do trade turístico de Maceió no que se refere à segurança pública, o Ministério Público de Alagoas participou de reunião realizada pelo Governo do Estado nesta terça-feira (02). O encontro contou ainda com a participação do Poder Judiciário e da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA).

O corregedor-geral do MPAL, procurador de Justiça Maurício Pitta, destaca que um dos pontos abordados durante a reunião foi a sensação de insegurança apresentada pelos empresários por conta de delitos registrados nos principais bairros turísticos de Maceió.

“Pela primeira vez, temos essa conjunção de forças com entes privados e públicos, incluindo Ministério Público, Judiciário e Executivo, para tentar minimizar essa onda de furtos e assaltos. Houve progresso nos índices na segurança pública, de fato, mas é necessário que as pessoas se sintam seguras”, enfatizou o corregedor.

Ao final do encontro, foram realizados alguns encaminhamentos que serão apresentados em outra reunião a ser realizada futuramente.