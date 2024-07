MPAL e MPC discutem transparência no uso de recursos públicos para a contratação de eventos

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, reuniu-se com o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Enio Pimenta, para tratar sobre a implementação de um painel para a divulgação de contratações feitas por gestores públicos relacionadas a eventos e festividades. A ideia é garantir a transparência no gasto de recursos.

O projeto é fruto de uma parceria entre o Ministério Público de Alagoas, Tribunal de Contas estadual, MP da Bahia e TCE/BA. “Estamos realizando tratativas há algum tempo, a exemplo de uma nota técnica que assinamos em abril deste ano sobre orientações gerais referentes a contratações públicas relacionadas aos festejos juninos”, comentou o PGJ Lean Araújo.

O chefe do MP de Contas, Enio Pimenta, informa que já foi iniciado um diálogo com os gestores municipais no sentido de oferecer algumas orientações sobre a realização de contratações de artistas. “Agora, vamos buscar abordar o assunto junto à AMA para que possamos envolver os municípios na divulgação desses dados”, destacou.