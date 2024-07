MPAL e Seinfra discutem projeto de prevenção ao transbordamento do Mundaú

Nesta segunda-feira (29), o procurador-geral de justiça, Lean Araújo, recebeu o secretário de Estado da Infraestrutura, Gustavo Torres, para tratar sobre a elaboração de um projeto idealizado pelo Ministério Público de Alagoas que tem como objetivo atuar na prevenção ao transbordamento das águas da Bacia do Mundaú.

A promotora de Justiça Cecília Carnaúba informou ao secretário que alguns pontos desse projeto já foram discutidos com outras entidades em reuniões anteriores, a exemplo da Defesa Civil do Estado e da Universidade Federal de Alagoas.

“Estivemos com representantes da Semarh na semana passada para conversar sobre a elaboração de um Plano de Bacias. Vale destacar ainda a intenção do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura em aderir ao projeto, o que é muito bom, pois existe uma demanda técnica que precisará ser atendida”, destacou a promotora Cecília.

Projetos já desenvolvidos

O secretário Gustavo informou que o Estado já conta com um plano contratado via convênio com o Governo Federal que prevê a construção de barragens de contenção em Alagoas. Ele informou ainda que está sendo realizado outro estudo para a averiguar as adequações necessárias à implantação da Barragem M3.

“Em alguns dias, deveremos retornar ao Ministério Público com informações sobre as medidas que podem ser implementadas a partir deste ano dentro das possibilidades orçamentárias da Seinfra, tomando como base tanto os estudos feitos pelo MP, como também aqueles feitos pelo Estado”, afirmou o secretário.

Também participou do encontro o secretário Executivo de Gestão Interna da Seinfra, Diogo Coutinho.