MPAL e Seprev dialogam sobre o sistema socioeducativo durante reunião

Nesta segunda-feira (08), o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, recebeu visita de cortesia da secretária de Estado de Prevenção à Violência, Paloma Tojal. Na ocasião, eles conversaram sobre a realização de um acordo de cooperação técnica para que a Seprev possa ter acesso a informações do projeto Socioeducação em Dados, idealizado pelo Ministério Público de Alagoas.

“O encontro de hoje ensejou a criação de um termo de cooperação para que a Seprev possa ter acesso aos dados levantados pelo projeto, que é coordenado pela promotora de Justiça Marília Cerqueira. Foi ela inclusive a responsável por essa articulação entre Seprev e Ministério Público”, informou o PGJ.

A secretária Paloma Tojal agradeceu o chefe da instituição pela receptividade, destacando a boa relação entre o Poder Executivo estadual e o Ministério Público. Ela também aproveitou a oportunidade para elogiar o projeto Socioeducação em Dados.

“Eu fiquei maravilhada com a iniciativa. Por meio do projeto, poderemos ter acesso a informações sobre o sistema socioeducativo alagoano e, assim, trabalhar políticas públicas para o futuro. Estamos em diálogo para que um acordo de cooperação técnica seja feito e, assim, possamos ter acesso ao sistema”, afirmou a secretária.

Quem também participou da reunião foi a promotora de Justiça Marília Cerqueira, que atua com adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Ela destaca que, durante o encontro, ficou agendada uma visita institucional do MPAL ao sistema socioeducativo, que deve ocorrer na próxima semana.

“Agradecemos a visita da secretária Paloma, que veio aqui hoje conversar com o PGJ sobre o sistema socioeducativo, as situações relacionadas à área, o desenvolvimento de projetos. Ela também veio convidar o chefe do MP para uma visita ao sistema socioeducativo e ele, prontamente, aceitou o convite”, finalizou.

