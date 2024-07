MPAL, Estado e Maceió discutem formação de GT para ações voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade

Nesta quinta-feira (18), representantes de várias pastas do Município de Maceió e do Governo do Estado participaram de reunião realizada pelo Ministério Público de Alagoas. Na ocasião, ficou definida a criação de um grupo de trabalho formado por técnicos de várias áreas para tratar sobre a construção de ações voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“A intervenção do MPAL, nesse momento, se deu com o intuito de se construir um canal de diálogo entre o Estado de Alagoas e o Município de Maceió, com o engajamento dos órgãos responsáveis pela implementação de políticas públicas voltadas a esse segmento da população”, destacou o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo.

No encontro, os representantes da Prefeitura e do Governo do Estado se comprometeram em compartilhar os diagnósticos já realizados sobre a promoção de políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade.

“Foi deliberado também que os órgãos de execução do Ministério Público de Alagoas, do Poder Judiciário e da Defensoria Público do Estado serão convidados para participar das discussões do grupo de trabalho”, complementou o PGJ, Lean Araújo.

Participaram da reunião representantes do Gabinete Civil de Maceió; Secretaria Municipal da Saúde; Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Primeira Infância e Segurança Alimentar; Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos; Secretaria de Estado de Prevenção à Violência; Secretaria de Estado da Segurança Pública; e Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social.