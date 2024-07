A Comissão Provisória da Federação “Brasil da Esperança”, composta pelos partidos PT, PC do B e PV, no Município de Penedo, Estado de Alagoas, vem a público informar sobre a mudança do local da Convenção Eleitoral Conjunta.

A Convenção, anteriormente marcada para outro local, agora será realizada no Ginásio Estadual Padre Manoel Vieira, localizado na Rua Castro Alves, s/n, Dom Constantino. A data e horário permanecem os mesmos: 29 de julho de 2024, com início às 09h e encerramento às 16h.

Pauta da Convenção:

Definição de apoio à coligação majoritária; Atribuição de nomes e números dos respectivos candidatos a vereador; Outras deliberações pertinentes.

A Convenção poderá ser instalada com qualquer número de integrantes presentes, no entanto, as deliberações somente serão tomadas conforme o quórum estabelecido em resolução própria da Direção Nacional da Federação. A atribuição dos números das candidaturas proporcionais será responsabilidade de cada partido associado, que informará para lançamento na ata da convenção eleitoral conjunta.

Este edital será divulgado no diário oficial do município, redes sociais, sites dos partidos associados e também será informado à Justiça Eleitoral para afixação e publicidade em suas dependências, com antecedência mínima de cinco dias.

Agradecemos a compreensão de todos e contamos com a presença de todos os membros filiados para participar deste importante evento democrático.

Penedo/AL, 25 de julho de 2024.

Wesley da Rocha Santos

Presidente