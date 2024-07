Mudança na projeção de aumento do COLA para 2025: O que poderia fazer com que o aumento do COLA fosse maior do que o esperado para o próximo ano?

Ros aposentados dependem dos benefícios da Previdência Social para sobreviver, com 60% considerando-a uma fonte importante de renda e 28% como uma fonte secundária. O ajuste anual do custo de vida (COLA) é aguardado ansiosamente por muitos, pois ajuda os beneficiários a acompanhar a inflação e potencialmente arrecadar mais dinheiro a cada ano. No entanto, a realidade é que o COLA pode não ser tão impactante quanto o esperado.

A Liga dos Idosos projeta uma 2,63% COLA para 2025mas o número oficial só será conhecido em outubro, quando o Administração da Segurança Social faz seu anúncio. Embora receber cheques maiores seja emocionante, o COLA pode não fazer uma diferença significativa daqui para frente.

Apesar dos ajustes anuais, Seguro Social benefícios têm perderam 36% do seu poder de compra desde 2000, de acordo com um estudo da The Senior Citizens League. Para manter o mesmo poder de compra de 2000, os beneficiários atuais precisariam de $ 516,70 extras por mês.

O trabalhador aposentado médio atualmente arrecada cerca de US$ 1.900 por mêse se o COLA 2025 cai em torno de 2,6%, isso equivaleria a apenas cerca de US$ 49 a mais por mês para o aposentado médio. Esse aumento pode não ser suficiente para compensar os custos crescentes enfrentados por muitos aposentados. Um estudo de A Liga dos Idosos descobriram que dois terços dos idosos relataram que seus custos mensais aumentaram em 10% entre 2022 e 2023.

COLA projetado de 2,63% para 2025: é suficiente para aposentados?

A situação é preocupante, pois COLA não está acompanhando o aumento real nas despesas de subsistência. Isso cria desafios financeiros para aposentados, especialmente porque eles lutam com custos crescentes. Como Mary Johnson, analista de políticas de Previdência Social e Medicare na The Senior Citizens League, coloca, “O COLA tem como objetivo ajudar os beneficiários a manter seu poder de compra diante do aumento dos preços, mas está claro que ele não está acompanhando os custos reais que os idosos estão enfrentando.“

O impacto do COLA é ainda mais diminuído pelo fato de que os custos com saúde, que são uma despesa significativa para aposentados, têm aumentado mais rápido do que a inflação geral. Isso significa que mesmo com um aumento do COLA, os aposentados ainda podem têm dificuldade em cobrir as suas despesas de saúde.

A situação exige atenção e ação para lidar com a crescente lacuna entre os benefícios da Previdência Social e o custo de vida real. Como Johnson enfatiza, “O Congresso precisa adotar um índice de custo de vida mais preciso e promulgar políticas que forneçam COLAs anuais mais adequados para os beneficiários da Previdência Social.“Sem essas medidas, os aposentados podem continuar a enfrentar dificuldades financeiras, apesar dos ajustes anuais destinados a ajudá-los a acompanhar a inflação.