Mudanças chegando na Netflix, atletas se mudam para a Vila Olímpica, esculturas no telhado: fique por dentro das histórias do dia

👋 Bem-vindo ao 5 Things PM! Quando se trata de saúde feminina nos EUA, Massachusetts terminou no topo do novo ranking estado por estado que acabou de ser divulgado. Na outra ponta do espectro, Mississippi ficou em último. Veja como seu estado se compara.

Aqui está o que mais você pode ter perdido durante seu dia agitado:

1️⃣ Verão pegajoso: Sem dúvida você já ouviu falar dos “dias de cachorro do verão”. Bem, estamos bem no meio deles. Tecnicamente, é o momento em que a estrela Sirius nasce ao lado do sol — mais ou menos do início de julho a meados de agosto. A explicação remonta aos gregos antigos.

2️⃣ Alterações no streaming: A Netflix começará a eliminar gradualmente seu plano mais barato sem anúncios para clientes existentes nos EUA. O nível Básico, que custa US$ 11,99 por mês, está indo embora. Isso deixa duas opções mais caras sem anúncios — ou se você não se importar em assisti-los, você pode pagar US$ 6,99 por mês.

3️⃣ Repressão à falsificação: As Ferraris estão entre os carros mais valiosos do mundo, com algumas sendo vendidas por dezenas de milhões de dólares. Para proteger a marca, a empresa está recrutando a ajuda de proprietários e fãs para denunciar camisetas e bonés falsos — até mesmo carros e geladeiras.

4️⃣ Vila Olímpica: O primeiro de mais de 10.000 atletas se mudou para sua casa temporária em Paris. Os Jogos de Verão começam na semana que vem, e depois que eles terminarem, a vila será convertida em espaço de escritório e apartamentos.

5️⃣ Louco pelo clima: Quando foi lançado em 1996, “Twister” arrebatou as bilheterias e gerou uma geração inteira de entusiastas do clima e pesquisadores climáticos. Finalmente há uma sequência, e eles estão empolgados.

👀 Vestido para o sucesso: No Togo, o custo dos uniformes obrigatórios pode impedir que as meninas frequentem a escola. Payton McGriff ajudou a criar um “uniforme que cresce”, e ele se tornou a pedra angular de um movimento que educa, emprega e empodera meninas e mulheres.

Essas roupas crescem seis tamanhos e ajudam as meninas africanas a permanecerem na escola

• A saúde e a idade de Biden estão sob escrutínio rigoroso em meio a questões sobre seu futuro político

• Júri emite veredictos mistos para o homem acusado de matar o presidente da sinagoga de Detroit

• Bob Newhart, ator e lendário comediante, morre aos 94 anos

🔍 Esculturas no telhado: Daulatpur, uma vila rural em Punjab, Índia, com arquitetura colorida, apresenta aviões, tanques e carros no topo de prédios. O fotógrafo Rajesh Vora visitou 150 vilas para capturar imagens para seu último projeto.

Declaro aqui nosso divórcio. Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, e eu me Divorcio de Você. Tome cuidado. Sua ex-esposa. Postagem no Instagram de Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum

💔 Terminando: Em um gesto raro para uma princesa dos Emirados Árabes Unidos, a filha do governante de Dubai aparentemente abandonou seu marido real nas redes sociais.

⭐ “Não é gratificante”: O ator e escritor Donald Glover disse que está aposentando seu alter ego musical, Childish Gambino, após o lançamento de seu sexto álbum amanhã.

🍺 Bud Light costumava ser a cerveja mais vendida nos EUA. A marca caiu para o terceiro lugar. Qual cerveja é a número 2 agora?

A. Coors

B. Heineken

C. Michelob Ultra

D. Pabst Fita Azul

⬇️ Role para baixo para ver a resposta.

⚽ Jovem estrela: Cavan Sullivan, o fenômeno de 14 anos do Philadelphia Union, fez história em sua estreia na Major League Soccer.

🐊 Gostamos de encerrar as coisas com uma nota positiva:

Crocodilos que estavam quase extintos estão voltando ao Camboja. Dezenas de ovos de crocodilo siamês eclodiram na natureza, sugerindo que seus números estão aumentando.

💬 O que você gostou no 5 Things PM de hoje? Esquecemos de alguma coisa? Envie um e-mail para: 5ThingsPM@cnn.com

🧠 Resposta do teste: C. Michelob Ultra acaba de passar a Bud Light para se tornar a número 2 na lista das cervejas mais vendidas. Descubra qual cerveja é a número 1. Teste seu conhecimento com nosso quiz semanal de notícias no boletim informativo 5 Things de amanhã de manhã.

📧 Confira todos os boletins informativos da CNN.

5 Things PM é produzido por Tricia Escobedo, Meghan Pryce e Kimberly Richardson, da CNN.