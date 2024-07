Mudanças na Previdência Social: Por que você deve acessar sua conta o mais rápido possível?

EUSe você recebeu recentemente um e-mail da Administração da Previdência Social (SSA), não o ignore. A agência está exigindo que milhões de pessoas que criaram uma conta on-line my Social Security antes de 18 de setembro de 2021 mudem para uma conta Login.gov para continuar acessando suas informações. Essa transição visa simplificar e proteger o processo de login para serviços on-line.

De acordo com a SSA, todos os usuários precisarão em breve de um Login.gov ou ID.me conta para acessar seus Seguro Social conta e outros serviços online. Mais de 5 milhões de titulares de contas já fizeram a transição, mas cerca de 46 milhões dos 86 milhões minha Previdência Social os titulares de contas ainda precisam mudar para uma Login.gov conta para manter o acesso.

“Não definimos um prazo final para que as contas legadas façam a transição para contas Login.gov”, disse um porta-voz da SSA. Essa transição é parte do esforço da SSA para lidar com os longos tempos de espera para quem liga para seu número 800, que era em média de 24 minutos em abril, abaixo dos 42 minutos em novembro.

As contas “my Social Security” são gratuitas e oferecem ferramentas personalizadas para os usuários, independentemente de estarem recebendo benefícios. Esses serviços permitem que os usuários solicitem e gerenciem benefícios, estimem benefícios futuros e solicitem cartões de substituição do Social Security.

Administração da Segurança Social pressiona por transição de login seguro

Comissário da Segurança Social Martin O’Malley elogiou a atualização como “uma maneira segura para as pessoas fazerem negócios com” a SSA. “Estamos animados em fazer a transição para o Login.gov para acessar nossos serviços online, simplificando o processo e facilitando o uso para o público em todas as agências,” ele adicionou.

A SSA incentiva meu Seguro Social titulares de conta para fazer login, momento em que eles terão a opção de fazer a transição para Login.gov. Assim que sua conta for vinculada, uma tela de confirmação aparecerá, concedendo a eles acesso aos seus serviços pessoais de Previdência Social e outras ferramentas.

Existir Login.gov ou ID.me titulares de conta não precisa criar uma nova conta ou tomar qualquer outra ação, de acordo com a SSA. Milhões de beneficiários da Previdência Social devem fazer a transição para este novo portal de login para continuar acessando suas informações de conta online. Para os atuais titulares de conta, a mudança envolve selecionar a opção de alternar para Login.gov ao fazer login com suas credenciais existentes.

Depois que a conta for vinculada com sucesso, os usuários terão acesso aos seus serviços pessoais “my Social Security”. A transição visa agilizar o processo e aumentar a segurança para os titulares de contas do Social Security. É crucial que os usuários se mantenham informados e tomem as medidas necessárias para garantir acesso ininterrupto às informações de suas contas on-line.