Muhammad Mokaev admite que deu um soco em Manel Kape: Não vou deixar ninguém me ‘intimidar’

Muhammad Mokaev acredita que estava certo depois de começar uma briga com Manel Kape dias antes da luta no UFC 304.

A disputa dos pesos-moscas chegou ao auge no pay-per-view de sábado no Co-op Live em Manchester, Inglaterra, com Mokaev vencendo por decisão unânime em uma luta que teve muita animosidade e pouca ação no octógono. Certamente não correspondeu ao hype que foi criado pela altercação pré-luta que ocorreu no hotel dos lutadores na quarta-feira passada.

Falando com a mídia após a luta, Mokaev foi questionado sobre a tensão que havia no início da luta e ele fez uma admissão surpreendente sobre como a briga começou.

“Essa luta foi importante para mim”, disse Mokaev. “Cinco dias antes da minha luta com Alex Perez [in March]Eu me encontrei com Manel, ele me deu uma cabeçada. Se você assistir minha luta com Alex Perez, eu fui para a luta com um corte. Eles costuraram minha sobrancelha, minha luta com Alex Perez todo mundo achou que eu era um lutador chato, mas eu estava atirando de joelhos para [prevent my cut from opening]. Ninguém sabia disso. Apertamos a mão de Manel. Em uma das entrevistas, quem me perguntou sobre Las Vegas, eu disse que o que há entre mim e Kape fica em Vegas. Em uma entrevista, [Kape] disse que se ele for para Manchester, fará isso pela segunda vez.

“Então eu não podia chegar perto dele no hotel, então eu disse a ele vamos tirar uma foto. E quando ele chegou, eu o deixei cair. Eu tive que fazer isso porque eu não sou alguém que — eu não sou Alex Perez. Eu não sou outros caras que, alguém pode me intimidar. Eu venho de uma origem difícil. Minha vida foi difícil e eu não dou a mínima para ninguém me intimidar.”

Antes do sino tocar no sábado, parecia que Mokaev e Kape poderiam entrar em uma briga pré-luta novamente, já que eles tiveram que ser separados logo após entrarem na jaula. Cabeças mais frias prevaleceram — e a segurança ficou entre eles pelo tempo que foi necessário — e a luta prosseguiu conforme o planejado.

Mokaev minimizou o incidente dizendo que fazia parte do jogo.

“Está tudo bem”, disse Mokaev. “Somos dois homens, estamos lá para lutar. Ele é velho. Somos dois homens [here] para lutar, o que mais devemos fazer? Eu sei que há segurança do UFC e essas coisas, mas somos dois homens, ele está vindo pelo que é dele e eu estou vindo pelo que é meu. É normal.”

Quando Mokaev foi solicitado a dar mais detalhes sobre sua rivalidade fora do octógono com Kape, ele recusou, dizendo que o assunto estava resolvido por enquanto.

“Nós apenas brigamos”, disse Mokaev. “Nós apertamos as mãos. O que quer que tenha acontecido, deve ficar entre mim e Manel agora. Eu não quero falar merda sobre ele. Ele perdeu, ele tem uma família, ele tem um filho que assiste suas lutas. Ele está lá para ganhar dinheiro para sua família.

“Acho que preciso parar quando derroto alguém, não quero derrubar o homem já. Desejo a ele tudo de melhor. Sou jovem, mas sou forte em minha mente, e acredito nessas pessoas, precisamos ajudá-las a levantá-las do chão, não chutá-lo para o chão agora.”

Em sua entrevista pós-luta imediata, Mokaev revelou que a luta contra Kape era a última de seu contrato atual e implorou à multidão de Manchester para torcer por ele para conseguir um novo. Mais tarde, ele acrescentou que havia discutido assinar um novo contrato com os casamenteiros de antemão e eles sugeriram que ele mostrasse sua trocação em vez de sua marca registrada de wrestling.

Infelizmente para Mokaev, o CEO do UFC, Dana White, derrubou qualquer chance do promissor peso-mosca retornar ao octógono em um futuro próximo.

“É, é isso que dizemos aos caras. Dizemos aos caras como lutar”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 304. “Fazemos isso há muito tempo. Tenho certeza de que um dos matchmakers provavelmente disse algo a ele ou algo assim. Os matchmakers não são grandes fãs dele por muitas razões diferentes. Há muitas pessoas que tentam quedas nesse negócio, muitos caras que lutam com esse tipo de estilo. Mas é muito mais do que isso.

“Ele não tem mais contrato. Acho que a PFL vai ter um ótimo cara invicto. Boa sorte para ele.”