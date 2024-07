Muhammad Mokaev divulga primeira declaração após saída do UFC, ainda espera recontratar

Muhammad Mokaev percebe o erro em seus caminhos.

No UFC 304, Mokaev venceu por decisão unânime sobre Manel Kape em uma luta que foi ofuscada por toda a controvérsia que a cercava. Antes da luta, Mokaev e Kape entraram em uma altercação no hotel dos lutadores, que Mokaev mais tarde admitiu ter causado quando deu um soco em Kape, e os dois quase chegaram às vias de fato em vários outros eventos de mídia durante a Fight Week. Após a luta de sábado, o CEO do UFC, Dana White, disse que a promoção não recontrataria o super prospecto invicto, pois ele havia concluído seu acordo com o UFC.

Nem é preciso dizer que foi uma semana tumultuada para Mokaev e agora, com um pouco de tempo para refletir, “O Justiceiro” parece reconhecer que suas ações não foram bem recebidas.

Mokaev abordou a controvérsia nas redes sociais.

Essa é a primeira vez que eu dou um soco fora da jaula, foi mais pessoal Foi ele quem deu uma cabeçada cinco dias antes da luta com Perez quando fui apertar sua mão em Vegas!

Eu entendo, isso é errado, o que acontece no hotel e peço desculpas ao UFC, mas tem algumas noites que eu… – Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) 30 de julho de 2024

“Essa foi a primeira vez que dei um soco fora do octógono, foi mais pessoal “Foi ele quem deu uma cabeçada 5 dias antes da luta contra Perez quando fui apertar sua mão em Vegas! “Eu entendo, isso é errado o que acontece no hotel e peço desculpas ao UFC, mas houve algumas noites em que não dormi porque alguém me tratou assim, nunca fui alvo de golpes baixos nas ruas “Eu nunca vou deixar ninguém me intimidar e eu nunca intimidei ninguém, mas o que quer que tenha acontecido, aconteceu, eu não quero continuar com isso, mas vou tirar uma grande lição disso!”

Mokaev estava classificado como nº 6 no ranking de peso-mosca do UFC antes de sua saída da promoção. Dada a disposição do UFC em trabalhar com outros lutadores que se comportaram de forma semelhante, os fãs rapidamente se perguntaram se havia um motivo oculto para a mudança, com um rumor circulando de que Mokaev realmente começou a negociar com a PFL antes de terminar seu contrato com o UFC, levando aos comentários de White.

O empresário de Mokaev, Tim Simpson, rejeitou categoricamente esses relatos e o próprio Mokaev também nega qualquer coisa do tipo, dizendo que ainda espera ser recontratado pela promoção.

Meu sonho é ser campeão do UFC Eu recuso todos eles porque o UFC me deu a plataforma para divulgar meu nome e ganhar dinheiro para alimentar minha família! btw a PFL não tem divisão peso mosca

Todos esses jornalistas que inventam essa merda são idiotas! Espero que Dana me renuncie, isso… https://t.co/ArCTIF9Wwy – Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) 30 de julho de 2024

“Meu sonho é me tornar campeão do UFC. “Eu recuso todos eles porque o UFC me deu a plataforma para divulgar meu nome e ganhar dinheiro para alimentar minha família! “[By the way] A PFL não tem divisão peso mosca. “Todos esses jornalistas que inventam essa merda são idiotas! “Espero que Dana me demita, esse é meu sonho de me tornar campeão!”

Embora White sempre possa mudar de ideia, por enquanto parece que Mokaev está realmente fora da promoção, já que foi retirado do ranking do UFC em sua última atualização. Mas tendo acabado de completar 24 anos, com um impressionante recorde invicto e quase 2 milhões de seguidores no Instagram, Mokaev não deve ter falta de pretendentes para seu considerável conjunto de habilidades, se o UFC se mantiver firme.