“Muito agitado, muito rápido”: participantes do comício de Trump que filmaram o atirador descrevem cena caótica enquanto a tentativa de assassinato se desenrolava

Duas testemunhas oculares que capturaram um vídeo de celular de um atirador atirando no ex-presidente Donald Trump durante um comício de campanha em Butler, Pensilvânia, no sábado, disseram que tentaram alertar as autoridades sobre a posição do atirador, mas as coisas “ficaram muito agitadas, muito rápido”.

Mike e Amber DiFrischia contaram a Erin Burnett da CNN no “OutFront” no domingo que eles perceberam que algo tinha dado errado no evento quando havia uma multidão correndo e eles conseguiram avistar um homem no telhado de um prédio perto deles. “E então, logo depois disso, um cara atrás de mim disse que o tinha visto. Ele tinha uma arma”, disse Mike DiFrischia sobre o atirador.

“E então, quando ele disse isso, me afastei alguns metros e consegui uma visão perfeita, consegui vê-lo perfeitamente”, continuou ele.

Então ele começou a gravar.

“Minha esposa correu até a polícia — estava tentando dizer a eles, sabe, onde ele estava, mas eles não conseguiam vê-lo porque não estavam no lugar certo para vê-lo no telhado. Eles estavam muito perto do prédio. Então ficou muito agitado, muito rápido”, disse DiFrischia.

Policiais perguntaram aos DiFrischias: “Onde ele está?” e eles apontaram para a localização do atirador, disseram a Burnett.

Pouco depois de tentar alertar as autoridades sobre a posição do atirador, Amber DiFrischia disse que as pessoas começaram a correr. E então começaram a ouvir tiros.

“Foi simplesmente caótico. Foi muito rápido. A primeira coisa é encontrar cobertura. E foi a coisa mais assustadora, sabe, não há muitos lugares onde você possa se esconder lá”, ela disse, acrescentando que eles tentaram “se esconder atrás de duas árvores só para ter certeza de que não seríamos, sabe, atingidos pelas balas”.

Mike DiFrischia descreveu como viu um policial tentar escalar o prédio, mas não conseguiu chegar ao local do atirador, explicando: “Não sei se o cara o assustou ou o que exatamente aconteceu”.

Embora os DiFrischias não pudessem identificar imediatamente o policial, a CNN relatou que um policial local viu o atirador e foi içado por outro para subir até a saliência. O atirador se virou, viu o policial espiando e apontou sua arma para ele. O policial largou a saliência para “se proteger” e salvar sua própria vida. O atirador então começou a atirar do telhado. Trump, que diz ter levado um tiro na orelha, foi levado às pressas para fora do palco com sangue no rosto.

Conforme relatado pela CNN, preocupações e perguntas generalizadas surgiram sobre como um atirador conseguiu obter acesso ao telhado a cerca de 150 metros da posição do ex-presidente no pódio em um comício ao ar livre.

Fontes descreveram o tiroteio como vindo da posição “três horas” do local do pódio de Trump, com tiros vindos do seu lado direito. Segundos depois que os tiros começaram, atiradores de contra-ataque do Serviço Secreto começaram a atirar no suspeito, que foi encontrado morto no topo do telhado.

Mike DiFrischia, que disse que sua gravação também capturou o atirador sem vida no topo do prédio, contou como ele inicialmente pensou que o atirador estava de frente para a multidão e pediu para as pessoas ao redor se abaixarem.

“Quando o vi pela primeira vez olhando para nós, pensei que ele estava, na verdade, você sabe, talvez começando a atirar para cá. Não percebi que ele já tinha sido baleado”, disse ele.

Pamela Brown, Shoshana Dubnow, Whitney Wild, Evan Perez e Tierney Sneed, da CNN, contribuíram para esta reportagem.