Muitos esportes, mas aumento de apostas nas Olimpíadas é improvável em 2024

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão é sempre um espetáculo único e a edição de 2024 promete entregar isso, com os atletas de elite do mundo descendo o Rio Sena em um Desfile Náutico das Nações.

A procissão marcará a primeira vez que a maioria dos competidores do evento se reunirá e, no mundo dos esportes, isso traz níveis de fama muito variados. Os porta-bandeiras do Team USA, LeBron James e Coco Gauff, são bem conhecidos por quase todos os consumidores de esportes americanos, mas muitos provavelmente teriam dificuldade em nomear a maioria dos outros 590 atletas que compõem o time. Nos Estados Unidos, onde as apostas esportivas legais cresceram enormemente desde os últimos Jogos de Verão em 2021, isso cria um mercado especial para apostadores em potencial. Não é sempre que as casas de apostas oferecem jogos de basquete contendo vários jogadores da NBA em ambos os lados no mesmo evento abrangente, como esgrima e remo.

É uma oportunidade para apostadores americanos, pela primeira vez, diversificarem seus portfólios e se divertirem com esportes com os quais eles normalmente não se envolveriam. No entanto, a falta de base de conhecimento nesses esportes e a programação menos que ideal impedem a maioria dos apostadores de contribuir para qualquer tipo de manipulação significativa para o evento geral.

“Não espero que o valor seja especialmente grande, principalmente por uma razão simples: os apostadores gostam de apostar em coisas que conhecem”, disse Jay Zagorsky, professor clínico associado da Questrom School of Business da Universidade de Boston, à ESPN. “Quando você não sabe e está apostando apenas porque é algo interessante de assistir na TV, você não vai colocar grandes quantias de dinheiro.”

Com o futebol americano só começando por mais um mês, o beisebol em seus dias de cão e a WNBA dando uma pausa para os Jogos, as Olimpíadas representam uma oportunidade privilegiada para uma atividade maior de apostas esportivas durante uma época do ano que geralmente é bem lenta. Mas, por mais divertidas e únicas que sejam as ofertas olímpicas, os consumidores não estão se ramificando.

Os torneios de basquete cinco contra cinco, tanto masculino quanto feminino, são projetados para serem — de longe — os maiores impulsionadores de apostas esportivas durante as Olimpíadas. Especificamente, os apostadores estão migrando para os times americanos dominantes, que apresentam superestrelas da NBA e da WNBA. O DraftKings relata o time masculino como seu time mais apostado das Olimpíadas e o feminino como seu terceiro. O BetMGM diz que o USA Basketball é seu maior impulsionador de apostas “por uma milha”.

Com os times masculino (-400) e feminino (-1750) ambos favoritos proibitivos para ganhar medalhas de ouro em seus respectivos eventos, o diretor de apostas esportivas do DraftKings, Johnny Avello, disse à ESPN que as apostas combinadas com ambos os times têm sido uma jogada popular entre o público. Esses status de favoritos com probabilidades positivas têm alguns apostadores colocando muito dinheiro, já que o time masculino mostra 86% do dinheiro para ganhar o ouro, enquanto o feminino tem 97% do controle, de acordo com o FanDuel.

Os americanos estão, sem surpresa, apoiando seus compatriotas, mas outros esportes com atletas estrangeiros familiares certamente atrairão apostas também. O time masculino de futebol espanhol atraiu o segundo maior número de apostas de qualquer time nas Olimpíadas, de acordo com o DraftKings. O time sênior da Espanha está recém-saído de uma vitória na Euro 2024, embora seja seu time Sub-23 que competirá em Paris.

Os torneios de tênis proporcionarão um nível de familiaridade tanto com seus jogadores, como os atuais campeões do Aberto da França Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, quanto com seu local, o icônico Roland Garros. O mesmo vale para o golfe, que jogará seus torneios no Le Golf National, que sediou a Ryder Cup de 2018, e contará com os atuais campeões principais Nelly Korda, Scottie Scheffler e Xander Schauffele.

A presença dessas superestrelas conhecidas, que ocupam tanto tempo de exibição e pesquisa de apostas durante os quase quatro anos em que os esportes olímpicos de verão recebem muito menos destaque, deixa pouco espaço no orçamento da maioria dos apostadores para qualquer outra pessoa.

“Vejo muitas pessoas dizendo: ‘Ok, estamos assistindo ao atletismo, mas como não assisto ao atletismo desde as últimas Olimpíadas, não conheço todas as pessoas nesta corrida. Não sei realmente como avaliar o campo, então jogo cinco ou dez dólares, mas não vou jogar US$ 10.000 na corrida'”, disse Zagorsky.

Da mesma forma, com tantos eventos acontecendo simultaneamente, os esportes menores podem não ser capazes de competir com os grandes quando eles acontecem ao mesmo tempo, da mesma forma que os jogos de pós-temporada da MLB perdem o controle quando são comparados com a NFL em outubro. Dois eventos pequenos ou médios acontecendo ao mesmo tempo também podem dividir o controle um do outro.

Também é possível que o cronograma grande e complexo dos Jogos possa fazer com que alguns apostadores percam eventos em que eles podem querer apostar. É algo que as casas de apostas terão que estar cientes ao tentarem alcançar seus clientes, com notificações push em aplicativos móveis provavelmente se tornando críticas.

“Se você está apostando em futebol, há jogos de uma e quatro horas na costa leste, você tem uma programação, em comparação com alguns dos jogos olímpicos, onde eu acho que a programação pode não ser tão conhecida pelas pessoas”, disse o vice-presidente executivo do grupo Gambling.com da América do Norte, Max Bichsel, à ESPN. “Será de responsabilidade de [the operators] para efetivamente se tornar o guia de TV das Olimpíadas para as pessoas que estão apostando em esportes, para que elas possam entender quando os eventos acontecerão, porque tenho certeza de que elas estão interessadas.”

Como parte de sua pesquisa recente, que analisou 40 anos de dados financeiros de apostas em Nevada e no Reino Unido, Zagorsky descobriu que não houve “aumento olímpico” estatisticamente significativo para casas de apostas esportivas durante os anos em que os jogos são realizados.

Esse fenômeno soou especialmente verdadeiro há três anos nas Olimpíadas de 2020 em Tóquio, adiadas pela Covid. A imensa diferença de fuso horário, a falta de espectadores e o mal-estar geral resultante da pandemia levaram a um interesse em apostas amplamente apático, com Avello descrevendo sem entusiasmo a ação como apenas “ok”.

Desde então, 15 estados legalizaram as apostas esportivas de alguma forma ou estilo, incluindo as potências populacionais Nova York e Flórida, embora sua legalidade seja complicada. Além disso, a diferença de fuso horário da França para os EUA criará uma visualização ao vivo muito mais vantajosa pela manhã e continuando até o meio do dia.

“Esse [year’s Olympics] parece se encaixar mais para assistir e apostar… Então, acho que é um momento melhor para assistir e assistir significa apostar”, disse Avello. “Acho que o último em Tóquio, estávamos saindo da Covid e as pessoas estavam interessadas em voltar a isso, mas não tenho certeza se ele agarrou os apostadores tão bem quanto poderia. Acho que este vai se sair muito melhor.”

A Caesars Sportsbook diz que espera “produzir de 8 a 10 vezes mais do que obtivemos em Tóquio 2020”.

Para maximizar totalmente, as casas de apostas estão indo com tudo com suas ofertas. A ESPN BET atualmente tem mais de 300 mercados olímpicos disponíveis, com mais por vir conforme os jogos progridem, e está usando o evento para estrear ofertas em hóquei de campo, handebol, badminton e polo aquático. Os mercados olímpicos também serão diferentes do que os apostadores estão acostumados porque permitem apostar no mesmo atleta ou equipe para vários eventos, bem como apostar em contagens de medalhas.

As estrelas americanas do sprint Sha’Carri Richardson e Noah Lyles correrão cada uma nas provas individuais de 100 metros e 200 metros e participarão do revezamento 4x100m e estão ambas entre os atletas mais apostados do DraftKings até agora. Mas para o número sem precedentes de opções disponíveis e promoções que certamente virão, a pesquisa de Zagorsky ainda mostra que as Olimpíadas não são geralmente um grande impulsionador de alça, mesmo com a localização conveniente na Europa Ocidental para o público americano.

“A popularidade e a atividade de apostas serão naturalmente maiores do que o que você viu nos últimos Jogos de Verão, mas não acho que esteja nem perto do ponto em que seja um impacto material nas casas de apostas”, diz Bichsel. “Acho que certamente não é popular em comparação às semanas um a cinco da NFL ou o primeiro fim de semana do March Madness ou um Super Bowl, francamente, mesmo com as Olimpíadas ocorrendo ao longo de várias semanas.”

Independentemente do resultado, as Olimpíadas de duas semanas devem proporcionar uma boa mudança de ritmo para apostadores e operadores — e uma oportunidade para muitos apostadores apoiarem seus países com suas carteiras.