Mulher da Flórida encontrou carma instantâneo depois de atacar o YouTuber, diante das câmeras

Uma mulher da Flórida sentiu o gostinho do carma instantâneo quando deu um soco em um YouTuber e acabou caindo no chão – e tudo está diante das câmeras!

Como você pode ver… tudo começa quando o criador do conteúdo Wtfbroward começa a filmar uma mulher não identificada tendo um confronto no estacionamento com outra mulher por causa de uma vaga para deficientes físicos do lado de fora de um supermercado Publix em West Palm Beach.