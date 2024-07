Mulher da Geórgia sofre ferimentos horríveis após ataque de aranhas mortais

Jéssica Rogue – uma mãe solteira de três filhas nos arredores de Atenas, Geórgia – encontrou várias aranhas marrons reclusas enquanto limpava um galpão em sua casa… varrendo as teias quando ela diz que sentiu uma picada perto do olho.

Confira as fotos… O rosto de Rogue está coberto por extensas erupções cutâneas. Ao falar com o meio de comunicação local, AtlantaNewsFirst Rogue usava um tapa-olho – dizendo que sente muita dor no olho e está preocupada que não se recupere.

A GoFundMefoi iniciado para as despesas médicas de Rogue… observando que ela não pode trabalhar por causa da dor e acrescentando que sua pele está constantemente em chamas. A arrecadação de fundos arrecadou US$ 4.915 de sua meta de US$ 13 mil no momento da redação deste artigo.