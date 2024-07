Mulher enlouquece com a mãe depois que o filho se sentou por engano em sua cadeira no cinema

Reproduzir conteúdo de vídeo



Uma senhora teve um colapso com uma mãe depois que seu filho se sentou por engano no lugar da mulher no cinema – e a coisa toda foi filmada… incluindo a aparição de policiais.

Esta cena selvagem foi capturada no fim de semana por uma usuária do TikTok que postou parte da interação em sua conta… e mostra um espectador se aproximando dela em um Cinemark em Manchester, CT.

Como você pode ver… esta mulher que está sendo filmada está claramente chateada com o fato de o filho da câmera estar aparentemente sentado no assento pelo qual ela pagou – mas sua reação a isso aqui é bastante exagerada… já que ela está filmes gritando loucamente sobre a confusão.

A preparação para isso não foi capturada em vídeo, então não está claro por que essa mulher estava tão fora de forma – mas, em qualquer caso, ela estava definitivamente irritada… e alguns dizem que é irracional.

Você pode ver o que parece ser essa mulher tentando arrancar a câmera das mãos da mãe – e ela recebe um empurrão em resposta… isto é, antes de outra criança entrar em cena – que parece estar com a mulher mais velha – e tenta acalmar a situação.

Ao confirmar que eles realmente estavam no lugar errado, a mulher começa a mover os filhos – mas não antes de dizer à mulher excessivamente zelosa que ela deveria se comportar e mostrar algum decoro na próxima vez. Eventualmente, as duas mulheres vão para o saguão para reclamar.

A mãe diz que quer falar com um gerente… e pede para envolver a polícia, dizendo que quer prestar queixa contra esta senhora – o que a deixa incrédula.

A OG TikToker postou um clipe de acompanhamento que mostra policiais no local – mas ela não adicionou nenhum outro contexto para explicar o que exatamente aconteceu. O TMZ conversou com fontes no local e fomos informados de que os policiais não apenas vieram… mas acabaram escoltando a senhora de vermelho para fora do prédio.



Nossas fontes também dizem que esta mulher foi citada por causa deste assunto… mas ainda não conseguimos confirmar isso com a polícia. Também fomos informados de que a mulher foi banida do teatro.