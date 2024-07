Mulher morde comissária de bordo e rasga colete em colapso em voo da United

TMZ. com

Um passageiro da United mordeu mais do que podia mastigar durante um voo recente… literalmente, porque o passageiro insatisfeito arrancou um pedaço do uniforme de um comissário de bordo em um novo vídeo.

TMZ obteve imagens do voo 762 da United de Miami para Newark, Nova Jersey na terça-feira … e mostra uma passageira chateada gritando com outros passageiros enquanto a tripulação do voo tenta contê-la, enrolando tiras em seus pulsos.