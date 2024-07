Mulheres chinesas vencem atual campeã olímpica dos EUA no vôlei

PARIS — A equipe feminina de vôlei dos EUA teve um começo ruim o suficiente na defesa do título olímpico. Ela conseguiu evitar que se tornasse um desastre.

Os americanos perderam os dois primeiros sets para a China na segunda-feira em um formato de jogo de grupos onde o total de pontos e sets ganhos podem se tornar desempates de playoff. A eventual vitória da China em cinco sets — ambos os times marcaram o mesmo número de pontos — deixou os atuais campeões com uma sensação de alívio.

“Estou realmente orgulhoso da nossa luta. Sabe, não é fácil ir de uma desvantagem de 0-2 para lutar pescoço a pescoço no quinto assim”, disse o levantador Jordyn Poulter. “Ou você vence ou aprende. Então, temos muito o que aprender aqui, muito o que podemos melhorar e ficar melhores, e não queremos chegar ao pico muito cedo.”

Eles definitivamente não precisavam se preocupar com isso.

“Obviamente não tivemos o começo que queríamos, mas o terceiro, quarto e quinto foram realmente promissores”, disse a bloqueadora Haleigh Washington. “Ir para o quinto lugar com um time como a China é incrível, e espremer qualquer ponto que pudermos no grupo será muito importante para nós. E então, estou feliz com a forma como lutamos.”

A seleção chinesa de vôlei feminino derrotou a seleção dos EUA em cinco sets na segunda-feira, cerca de dois meses depois de derrotar as americanas na Liga das Nações de Vôlei da FIVB. Christian Petersen/Getty Images

As mulheres americanas jogarão sua segunda partida da fase preliminar na quarta-feira contra a Sérvia, e então enfrentarão a anfitriã França no domingo na final do jogo de grupos. Os dois melhores times em cada um dos três grupos e os dois melhores terceiros colocados avançarão para a fase eliminatória, com vitórias, pontos totais e proporção de set e ponto usados ​​como desempates.

“Isso apenas destaca o quão estreitas são as margens e como temos que cuidar de algumas dessas pequenas jogadas”, disse o técnico Karch Kiraly. “E eu quero dar ao nosso time um grande crédito por lutar. Não é fácil se recuperar de uma desvantagem de 2 a 0 contra um time chinês realmente bom.”

Os americanos perderam apenas uma partida na fase de grupos em Tóquio e não perderam um set sequer na fase eliminatória a caminho de sua primeira medalha de ouro. Com oito remanescentes dos campeões de 2020, eles chegaram a Paris como o quinto time mais bem classificado do mundo.

Mas a sexta colocada China venceu os dois primeiros sets facilmente, 25-20 e 25-19, antes que os americanos se recuperassem e vencessem o terceiro por 25-17 e se recuperassem de uma desvantagem de 13-10 para empatar em 13 a 13 em uma bola desafiada que mal atingiu a linha de fundo chinesa.

Pela primeira vez, a multidão estava engajada e gritando “USA!” e em 17-14, a China fez um intervalo para se reagrupar. Estava 21-20 para os americanos quando eles correram os últimos quatro pontos, recebendo um ace de Washington para definir o set point.

No vencedor, a defesa de Washington preparou o ataque de Andrea Drews.

Mas a China novamente assumiu a liderança no tiebreak. Os americanos evitaram dois match points antes que o spike de Zhu Ting batesse no bloqueador Drews para a vitória.