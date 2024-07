Mulheres do Canadá desafiam após vencer a França: Não somos trapaceiras

SAINT-ETIENNE, França — Enquanto a seleção feminina de futebol do Canadá mantinha suas esperanças olímpicas vivas no domingo, as jogadoras disseram que queriam deixar o mundo saber de uma coisa: as atuais medalhistas de ouro não são trapaceiras.

Vanessa Giles marcou aos 12 minutos dos 13 minutos de acréscimo para finalizar uma improvável vitória de virada por 2 a 1 contra a anfitriã França.

Isso aconteceu um dia depois que a equipe descobriu que estava perdendo seis pontos da FIFA na fase de grupos, como resultado de um escândalo de espionagem por drones que surgiu quando as Olimpíadas começaram, o que limitou severamente suas chances de avançar.

Quando a notícia da punição foi divulgada na noite de sábado, Giles disse que quase quebrou a mão ao socar uma parede, tamanha a raiva que ela ficou.

“Já faz 72 horas que não temos controle sobre nada”, disse Giles. “Não fazemos parte de nada disso, e estamos sendo sancionados como se tivéssemos acabado de ser pegos usando doping. Não fizemos nada. Estamos tão cansados ​​de nos defender de algo que não temos controle.

“Não temos vantagem. Vamos lá, jogamos com o coração, trabalhamos para isso o ano todo, dia após dia. Então, são apenas os incontroláveis ​​que são a maior raiva e a maior frustração.”

Gilles ainda estava enxugando lágrimas quando se encontrou com a mídia após a partida. Os companheiros de equipe descreveram um jogo desgastante, com Giles dizendo: “Nunca senti tantas emoções indo para um jogo, nem mesmo a final da medalha de ouro.”

Agora, com vitórias contra a Nova Zelândia e a França para neutralizar seu total de pontos na fase de grupos para zero, os canadenses, cuja federação está planejando apelar da dedução de seis pontos, podem avançar com uma vitória sobre a Colômbia na quarta-feira.

“Parece que somos nós contra o mundo agora”, disse o veterano Jesse Fleming, que marcou aos 58 minutos para empatar o jogo em 1 a 1. A goleira francesa Pauline Peyraud-Magnin se machucou na jogada que levou ao gol e foi substituída logo depois pela reserva Constance Picaud.