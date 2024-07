Multidão amigável de Drake na festa branca de Michael Rubin, sem músicas de Kendrick Lamar

Drake A aparência de White Party poderia ter ficado muito estranha, dada sua briga com Kendrick Lamar … mas fomos informados de que os DJs agiram com cautela – ficando longe da discografia de K. Dot.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… todos que subiram nas plataformas giratórias em Michael Rubin A famosa festa dos Hamptons não tocou qualquer coisa de Kendrick.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

E os DJs não eram os únicos amigos de Drake presentes, aliás… porque nos disseram Lil Wayne , Travis Scott dar Quavo também compareceu ao evento – e todos estão em boas relações com Drizzy.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Como dissemos a vocês, a 4ª Festa Anual Hamptons White Party de Michael Rubin aconteceu na quinta-feira… com algumas das maiores estrelas do mundo como Kim Kardashian Khloe Kardashian, Tom Brady, Megan Thee Stallion, Rob Gronkowski, Lala Anthony, Glorilla, Emily Ratajkowski e mais chegando para o grande evento

Rubin postou uma foto ao lado de Drake no Instagram… e a foto fez os fãs se perguntarem se alguém se atreveu a tocar a faixa de sucesso “Not Like Us” no evento.