‘Na Arena: Diretora de Serena Williams fala sobre o que faz uma GOAT

Gotham Chopra é o diretor de “In the Arena: Serena Williams”, uma série documental de oito partes que examina os momentos mais formativos de Williams dentro e fora das quadras e apresenta a perspectiva em primeira mão da vencedora de 23 Grand Slams (simples). Coproduzido pela ESPN, Religion of Sports, 199 Productions de Tom Brady e Nine Two Six Productions de Williams e Caroline Currier, “In the Arena” é uma expansão da série vencedora do Emmy “Man in the Arena: Tom Brady”, também dirigida por Chopra. A série documental estreia na quarta-feira na ESPN+. Novos episódios estão disponíveis toda quarta-feira à meia-noite ET.

O diretor discutiu o legado de Williams e sua evolução no tênis.

ESPN: “Na Arena: Serena Williams” — como esse projeto começou?

CHOPRA DE GOTHAM: Estou no ramo dos GOATs. Sempre gostei de trabalhar com os melhores e tentar desconstruir os componentes da grandeza. Tomei café da manhã com Serena alguns meses antes de começarmos a filmar, e a primeira coisa que ela me disse foi: “Cara, você é persistente.” Acho que Serena, embora ainda se recuse a usar a palavra “aposentada”, está em um lugar onde está refletindo. Foi uma evolução lenta ao longo dos anos. Mas foi a coisa certa na hora certa.

Quando começamos a filmar, ela estava grávida de seis meses. Então ela deu à luz, e havia um novo ser humano ali. Obviamente, houve uma transformação física. Ela havia passado de um estágio de sua vida para o próximo.

ESPN: Como você cria confiança durante as filmagens?

GC: Acontece antes das câmeras começarem a rodar. É um relacionamento. Mas também acho que há algo terapêutico nesse processo, especialmente quando você pede para alguém refletir. [Serena] e agora me comunico regularmente. Ela faz parte do processo. Não sou repórter; sou cineasta e contadora de histórias, e estou trabalhando com você para descobrir qual história você quer contar. Quais partes de si mesmo você está disposto a compartilhar neste momento? E eu vou pressionar. A função de um relacionamento é ganhar essa confiança. Mas o segredo é tempo. Você precisa desse tempo.

ESPN: Como a série evoluiu a partir da ideia que você apresentou?

GC: Os 23 Grand Slams foram registrados. Você pode assisti-los e ouvir todos os comentários. Você forma um ponto de vista. Então você começa a falar com o sujeito ou algumas das pessoas ao redor dela — Venus, ou seus treinadores, seus mentores — e então você começa a ter essas anedotas sobre o que você achava que sabia.

Serena — ela estava processando algumas coisas em tempo real. Ela não tinha realmente pensado sobre seu legado. Talvez seja porque ela não tinha realmente, em sua mente, se aposentado. Ela ficava emocionada. Ela, às vezes, ficava sem palavras. Mas então você vai com isso. Você deve estar disposta a ir com o assunto e para onde eles vão te levar.

ESPN: O que especificamente te levou a compartilhar a história de Serena Williams?

GC: Eu a admirava de longe, mas se você voltar para aquele primeiro café da manhã que tomei com ela, perguntei a ela: “Qual é a única coisa que foi o superpoder sobre todo esse sucesso?” Ela pensou sobre isso e disse: “Eu apareci e fiz o trabalho. Não sei dizer quantas vezes acordei e não queria ir para o treino e bater bolas. Também não sei dizer quantas vezes não o fiz, ao longo desses 20 anos.”

Eu ouvi isso constantemente com Tom [Brady]Steph Curry, Kobe Bryant, Simone Biles. As pessoas têm essa percepção de que a grandeza é um presente que você ganha. E é como, não, o segredo é essa disposição para trabalhar. Moer, lidar com o fracasso. Essa é outra coisa — Serena se lembra mais das derrotas do que das vitórias. Essa disposição para se levantar e continuar é grandeza para mim. Ela personifica isso.

ESPN: Qual foi o maior desafio que você enfrentou?

GC: Serena é singular. Tênis é singular. É bem insular. O que é único sobre Serena e, até certo ponto, Venus é que elas são mulheres afro-americanas. Elas eram tão jovens. Elas eram de Compton. O pai e a mãe delas eram seus treinadores e eram muito “diferentes” do mundo do tênis. Elas tinham uma família unida. Elas criaram um casulo para se protegerem deste mundo. O mundo do tênis, mas também o mundo maior.

Quando você volta para alguns dos comentários iniciais sobre ela, de analistas, etc., você fica tipo, “Uau”. A maneira como as pessoas falavam sobre ela, é muita linguagem codificada sobre a maneira como ela parecia, a maneira como ela jogava. É tipo, “Quem podemos trazer para isso para nos ajudar a dar perspectiva?” O ponto principal desta série é ser subjetivo, não objetivo. Eu não preciso de pessoas falando sobre Serena. Eu preciso de pessoas que interagiram com ela de uma forma íntima. E não há muitas pessoas. Todas as pessoas contra as quais ela jogou — ela as venceu.

