‘Na Arena: histórias de Serena Williams que você nunca ouviu

Na nova série documental da ESPN+ “In the Arena: Serena Williams”, que estreia na quarta-feira, Williams e aqueles que a conhecem melhor refletem sobre sua carreira lendária e compartilham insights dos bastidores sobre seus momentos mais memoráveis. Aqui está uma prévia de algumas dessas anedotas desconhecidas.

Serena é uma grande — e muito específica — fã de super-heróis

O empreendedor e cofundador do Reddit Alexis Ohanian é casado com Serena Williams desde 2017, e os dois têm vários empreendimentos conjuntos, mas há pelo menos uma coisa em que eles não concordam.

Ohaniano: “Eu cresci amando a Marvel e Serena amava a DC, e você pode pensar que duas pessoas com origens tão diferentes como nós não seriam necessariamente capazes de se dar bem, porque, obviamente, a Marvel é superior à DC. E eu disse isso a ela, porque é verdade. Ela não estava tão, digamos, convencida por esse argumento quanto eu gostaria.

“Tivemos uma boa conversa sobre isso. Isso me surpreendeu, não só porque eu acho que a DC é inferior à Marvel, o que é, mas ela gostava muito da DC e conhecia os detalhes do cânone do Superman e de outros heróis da DC. Não foi apenas algo superficial, tipo, ‘Ei, eu assisti a alguns filmes.’ É tipo, ‘Eu estudei profundamente o texto e tenho opiniões fortes sobre essa tradição.’

“Ela sabia o suficiente sobre a Marvel para ser perigosa, mas claramente, ela não tinha passado tempo suficiente com ela, porque se tivesse, ela saberia que era melhor. Mas está tudo bem. Ela estava ocupada ganhando Grand Slams e coisas assim.”

A casa de Serena está cheia de história do tênis – e às vezes, cocô de cachorro

Sascha Bajin, o Treinador do Ano da WTA de 2018, foi parceiro de rebatidas de Serena Williams de 2007 a 2015, período em que ela ganhou 13 títulos de Grand Slam. Bajin até morou na casa de Williams por vários anos para estar disponível para os treinos sempre que ela precisasse.

Bajin: “Devo dizer que fiquei muito surpreso com a rapidez com que Serena me acolheu. Ela era uma celebridade. Ela já era um dos maiores nomes do tênis naquela época, então o fato de ela ter pegado uma criança de Munique e confiado que ela ficaria em sua casa e viveria com ela, e então eu entro [to her house] e vejo sete, oito troféus de Wimbledon. Vejo quatro, cinco, seis troféus do US Open. Você entra lá, e é como se vivesse em um museu.

“… Na verdade, minha primeiríssima noite, e não sei se Serena sabe disso, mas a primeira noite na casa dela… Abro a porta e juro que pisei em cocô de cachorro. Então eu fico tipo, ‘Não, isso não pode estar acontecendo.’ No primeiro dia da minha nova vida, quando entro na casa de Serena, eu pisei — e eu nem estava de meias! — Eu era o único cara [living in the house]e [the dog] queria ter certeza de que eu sabia que esta era a casa dele. Então, acho que um dos cachorros de Venus pode ter marcado seu território, mas tomei isso como boa sorte, e pensei que isso iria dar muito certo. Só pode melhorar a partir daí. E essa foi minha primeira manhã na casa de Serena. Pisei em cocô de cachorro.”

Serena tinha um espírito competitivo desde muito jovem

A ex-número 4 do mundo e finalista de Wimbledon Zina Garrison é uma tenista americana aposentada que conheceu Serena e Venus Williams quando elas eram crianças e depois trabalhou com elas como capitã do time dos EUA na Fed Cup (agora conhecida como Billie Jean King Cup) e nas Olimpíadas. Ela se lembra de ter ficado impressionada pela intensidade de Serena.

Guarnição: “Eu penso [Venus and Serena] eram 7 e 8 [respectively]. Eu estava jogando [an exhibition event] aqui na Califórnia. … Eu vejo Serena. Ela mal passou da rede porque ela foi baixa por muito tempo. Serena estava cruzando [the net]caça furtiva. … Ela disse, ‘SIM!’ Eu disse, ‘Quem é esse garoto?’

“Ela sempre quis desafiar você — aquela pequena. Eu a chamo de pequena. … Aquele forehand veio tão rápido para mim! E eu o bloqueei de volta. Eu pensei, ‘Você está louco? Eu não quero estar na quadra com ela!’ Eu só lembro de sair e sentir o poder passar pelo meu braço, e isso foi absolutamente incrível para mim.”

Serena ama Green Day e música alternativa dos anos 90 (que ela pode ter aprendido com Venus), mas não é fã de Metallica

A irmã mais velha de Serena, Venus, ela própria sete vezes campeã de grandes torneios, não a influenciou apenas nas quadras de tênis, mas também em suas preferências musicais.

Serena: “Comecei a ouvir Green Day e apenas essa música em particular, ‘Longview’. Lembro-me da ‘Longview’ [music] o vídeo saiu — Venus, é claro, me mostrou o vídeo — e eu aprendi a tocar violão e me tornei um punk rocker discreto. Meio alternativo porque eu gostava de Bad Religion, Rancid, coisas assim.”

Vênus: “Naquela época, éramos tão parecidos, mesmo sendo muito diferentes, porque passávamos muito tempo juntos. Isso nos fez gostar das mesmas coisas — como a mesma música. Ou ela estava apenas copiando a música que eu gostava. Não sei.”

Alexis: “Na verdade, eu construí a maior parte do Reddit ouvindo ‘American Idiot’. Esse foi um dos álbuns que tocamos repetidamente lá em 2005. Então eu gostava muito do Green Day. Eu não me consideraria um superfã, e então descobri que ela era, e isso me surpreendeu. Não que ela fosse fã, mas ela era uma superfã, e ela foi muito sincera sobre esse fato. Eu fiquei tipo, ‘Huh, OK, não vi isso chegando, mas legal!’ Eu sou um superfã do Metallica, que eu compartilhei com ela, o que não caiu muito bem. Ela fica tipo, ‘É, Metallica, eles são legais.’ Eu fiquei tipo, ‘O que você quer dizer com eles são legais? Eles são a maior banda de rock de todos os tempos!'”

Ohanian teve seu primeiro encontro com Serena — e sua equipe — em Paris durante o Aberto da França de 2015

Ohaniano: “Eventualmente ela mudou de ideia. Eu fiquei tipo, ‘Olha, deixa eu te levar para jantar’, e ela disse, ‘OK, mas vou levar meu agente e meu assistente.’ E eu pensei, ‘Tudo bem, isso é coisa de Hollywood, tudo bem. Você não sabe quem eu sou. Eu sou um cara grande. Eu posso ser louco, então você traz reforços.’

“Então, eu apareci para o jantar de interrogatório. Foi como um painel de entrevistas, porque éramos os três — Serena, sua assistente, seu agente — e então eu do outro lado da mesa, e eles simplesmente me bombardearam com perguntas. Foram duas horas de interrogatório e perguntas. Eu tenho filhos? Eu sou casada? Nada estava fora dos limites.”

Serena desenvolveu seu forehand violento por causa de um acidente de skate

Serena: “Foi assim que consegui um bom forehand — foi andando de skate. Meu backhand costumava ser realmente, realmente incrível, e um dia eu estava na escola, mas não queria estar lá. Eu simplesmente peguei meu skate e fui andar de skate na vizinhança e caí e machuquei meu pulso muito feio. E eu nunca contei ao meu pai.

“Então [at practice] Eu realmente não conseguia bater backhands. Eu pensava, ‘Não, eu quero trabalhar meu forehand hoje. Eu quero que meu forehand melhore.’ E por meses eu simplesmente desenvolvi esse forehand incrível porque eu literalmente, de verdade, não conseguia bater backhands.”

Serena era a mais nova e “menininha” das cinco irmãs Williams que cresceram juntas

Isha Price é a meia-irmã mais velha de Serena e Venus, do primeiro casamento da mãe delas, e agora é advogada e produtora.

Preço: “Ela era a mais feminina de todas nós. Mesmo quando era uma garotinha, ela sempre quis usar um vestido. Ela sempre quis se apresentar como, ‘Eu sou a irmãzinha’. Ela sempre foi assim. Onde o resto de nós era bem comum, não necessariamente molecas, mas apenas crianças, Serena estava definitivamente no outro extremo desse espectro, então não sabíamos de onde ela vinha.

“Eu lembro que uma vez ela tinha um vestido que era seu vestido favorito. Ele tinha pequenas formas e coisas em rosa e roxo. … Era cheio de babados e roxo, e ela amava esse vestido roxo.

“Eventualmente as coisas ficaram muito pequenas, então minha mãe pegou o vestido e era hora de se livrar dele. E Serena contou ao meu pai, e ela ficou tão chateada. Ela estava chorando, ‘Mamãe, não consigo encontrar meu vestido roxo, meu vestido roxo.’ Era assim que ela era. Ela era muito a menina do papai, mas também a menina da mamãe e uma irmãzinha, tudo em uma.”

Serena é alimentada pelas afirmações de sua mãe

Guarnição: “Na verdade eu perguntei [Serena]’Por que vocês se sentem tão fortes?’ E ela disse, ‘Minha mãe literalmente dizia a cada uma de nós todos os dias que éramos mulheres negras lindas e fortes que podiam fazer qualquer coisa.’

“Achei isso incrível. Para a mãe, que às vezes não recebe o crédito, ter a percepção de dizer isso às filhas todos os dias. Conhecendo o esporte em que elas se envolveram, essa provavelmente seria a lição mais abençoada que ela poderia dar a elas, junto com sua fé.”

Ilustrações de Rafa Alvarez.