Nacho se despede emocionado do Real Madrid antes da transferência para a Arábia Saudita

Nacho Fernández se despediu de forma emocionante do Real Madrid na quarta-feira, após uma passagem de 23 anos repleta de troféus pelo clube da LaLiga.

O internacional espanhol, que capitanejou o time na Liga dos Campeões e na LaLiga na temporada passada, deixou o clube no final de seu contrato. No início deste mês, ele ajudou a Espanha a levantar o troféu da Euro 2024.

Nacho está entre os jogadores mais condecorados da história do Real Madrid. Getty

O zagueiro de 34 anos anunciou no início deste mês que jogará no clube da Saudi Pro League, Al Qadsiah.

Em uma cerimônia privada fechada para fãs e mídia na sede do clube e com a presença de seus companheiros de equipe, ex-jogadores e do presidente do Madrid, Florentino Pérez, um Nacho em lágrimas disse: “É o final mais lindo que eu poderia ter imaginado. Saio como capitão e tendo tido a honra de levantar a 15ª Taça dos Campeões Europeus.

“Eu saio porque queria outra experiência na minha carreira e encarar novos desafios. Quero ser lembrado como um jogador jovem que deu tudo de si para o clube.

“Cresci por quase 24 anos no melhor clube do mundo. O Real Madrid me ensinou a ganhar e a perder, mas acima de tudo a viver. Este clube é tudo para mim. Digo adeus sabendo que dei tudo de mim por este clube.”

Nacho levantou um recorde de 26 troféus, incluindo seis títulos da Liga dos Campeões com o Madrid, tendo chegado ao clube aos 10 anos.

Ele fez sua estreia no time principal em 2012.

Pérez entregou a Nacho um distintivo de ouro e diamante e disse: “Estamos orgulhosos de ter tido você nesses últimos 23 anos. Você chegou aqui com 10 anos e jogou em todos os nossos times. Quero que saiba que sentimos o maior orgulho de um dos jogadores jovens mais lendários do Real Madrid. Quero agradecer porque você deu sua alma a este clube. Você sabe que este é e sempre será seu lar.”