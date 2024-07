Nakisa Bidarian: Jake Paul vs. Logan Paul foi oferecido à Netflix para 20 de julho, acontece ‘em algum momento’

Jake Paul x Mike Perry pode estar acontecendo, mas uma luta de substituição muito mais chocante quase preencheu o vazio quando Mike Tyson desistiu de seu encontro de 20 de julho com Paul.

É o que diz o parceiro de negócios de longa data de Paul e cofundador do MVP, Nakisa Bidarian, que revelou na quarta-feira A hora do MMA que a dupla lançou a ideia de um confronto interfamiliar entre os dois irmãos Paul, Jake e o irmão mais velho Logan, para preservar a data de 20 de julho com a parceira de transmissão Netflix, uma vez que Tyson foi descartado por motivos médicos.

“Dissemos à Netflix que poderíamos fazer com que os dois concordassem em fazer isso no dia 20 de julho na Netflix”, revelou Bidarian na quarta-feira. A hora do MMA. “Acho que a Netflix viu isso como um evento fenomenal e massivo, sem preparação suficiente [time] para fazer isso da maneira certa.”

Todas as partes envolvidas decidiram, no final das contas, adiar Paul vs. Tyson para 15 de novembro e preservar a luta como a estreia de esportes de combate ao vivo na Netflix. Paul então fechou um acordo com a parceira de transmissão DAZN para enfrentar o veterano do UFC e estrela do BKFC Perry em 20 de julho na Amalie Arena em Tampa, Flórida. Bidarian chamou Perry na quarta-feira de teste perfeito para determinar se Paul está pronto para um talento do boxe do Hall da Fama como Tyson, de 58 anos.

Mas não há dúvidas de que uma luta de boxe entre os irmãos Paul poderia ser uma das maiores lutas disponíveis atualmente em todos os esportes de combate. Jake e Logan são ambos superstars globais por seus próprios méritos, e tem havido muito drama entre irmãos em seu relacionamento ao longo de suas carreiras como influenciadores online, atletas e empreendedores.

“Eles têm o maior amor um pelo outro, mas há uma natureza competitiva entre eles, absolutamente”, disse Bidarian. “Essa é uma dinâmica de irmão mais velho, irmão mais novo sempre, certo? E eu acredito que você verá essa luta em algum momento. E não há um pingo de luta livre [manufactured drama] nele. É 100 por cento real.”

“Sim, eu quero. Eu quero”, Bidarian reiterou quando perguntado se ele está confiante de que a luta vai acontecer um dia.

Entre Perry e Tyson, Jake Paul já tem as próximas duas lutas de boxe agendadas, enquanto Logan continua ocupado com seus próprios esforços atléticos como o atual campeão dos Estados Unidos da WWE, então Bidarian se recusou a dar um cronograma para o confronto além de “a ser determinado”.

No entanto, seja em conjunto com a Netflix ou outro parceiro de transmissão, Bidarian não ficará surpreso se virmos uma tão esperada batalha dos irmãos Paul antes que tudo esteja dito e feito.

“Isso parece um evento global massivo não importa o que aconteça, porque são dois irmãos colocando tudo em jogo”, disse Bidarian. “Então eu acho que é um grande evento não importa [what platform it’s on].”