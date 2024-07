Namorada de longa data de Clint Eastwood, Christina Sandera, morta aos 61 anos

Clint e Christina começaram a namorar em 2014, depois de supostamente se conhecerem no Mission Ranch Hotel and Restaurant da CE em Carmel-by-the-Sea – uma cidade da Califórnia onde Clint já foi prefeito. Christina – moradora de longa data de Carmel-by-the-Sea – trabalhou anteriormente como recepcionista no estabelecimento histórico.

Antes de seu relacionamento com Christina, Clint foi casado duas vezes com a modelo Maggie Johnson, de 1953 a 1987, e com a âncora Dina Ruiz, de 1996 a 2014. Ele também teve relacionamentos de longo prazo com Frances Fisher e Sondra Locke.