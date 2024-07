Nancy do Columbus Crew sobre o trabalho da seleção masculina dos EUA: pronta para os momentos

O técnico do Columbus Crew, Wilfried Nancy, abordou os relatos que o vinculavam à vaga de técnico da seleção masculina dos Estados Unidos na segunda-feira, quando disse: “Verei o que acontecerá no futuro”.

Falando aos repórteres antes do MLS All-Star Game de quarta-feira em Columbus, o técnico do Crew, vencedor da MLS Cup, foi vago sobre a possibilidade de assumir o cargo nos EUA se for abordado, mas Nancy acrescentou que ele está “pronto para os momentos” da vida, caso eles se apresentem.

“Somos todos competitivos, está dentro de nós como seres humanos”, disse Nancy antes de liderar o MLS All-Stars contra o melhor da Liga MX. “Tentamos, o tempo todo, tentar nos desafiar e eu sou ilimitada. Para mim, a vida é sobre momentos e eu verei o que vai acontecer no futuro, mas estou bem aqui também. Não sou o tipo de cara que vai dizer que em dois ou três anos vou fazer isso, isso, isso. Não, é tudo sobre momentos.

“Eu tenho que estar pronto para os momentos e se o momento for um bom momento para fazer isso, eu farei. Mas, novamente, eu não controlo esse tipo de coisa.”

Nancy continua sendo uma aposta improvável para assumir a posição depois que Gregg Berhalter foi demitido após a eliminação da seleção masculina dos EUA na fase de grupos da Copa América, mas o técnico do Crew tem sido um dos poucos nomes nacionais — junto com o técnico do LAFC, Steve Cherundolo — supostamente em consideração.

No entanto, uma fonte disse à ESPN que o diretor esportivo dos EUA, Matt Crocker, está atualmente focado em contratar um treinador baseado na Europa, com nomes como Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Patrick Vieira e Thomas Tuchel supostamente na disputa.

O técnico do Columbus Crew, Wilfried Nancy, fala à imprensa antes do MLS All-Star Game. Imagens do USA Today

Fontes disseram à ESPN no início de julho que uma abordagem foi feita ao ex-técnico do Liverpool, Klopp, mas a perspectiva do alemão assumir o cargo era improvável. Vieira tem experiência como técnico nos EUA, tendo comandado o New York City FC de 2016 a 2018 e acabado de deixar seu cargo no comando do time francês Strasbourg.

O desempenho abaixo do esperado da seleção dos EUA na Copa do Mundo marcou a primeira vez que os americanos não conseguiram passar da fase de grupos de uma Copa do Mundo, Copa do Mundo ou Copa Ouro realizada em casa.

Nancy, 47, ganhou as manchetes no ano passado após levar o Crew ao título da MLS Cup e se tornar a primeira técnica negra a ganhar o título da liga como técnica.

De olho no jogo All-Star de quarta-feira, o ex-zagueiro francês tentará conquistar uma vitória sobre a Liga MX sem a estrela do Inter Miami CF, Lionel Messi, que está se recuperando de uma lesão no tornozelo, e seu companheiro de clube Luis Suárez, também indisponível devido a desconforto no joelho.

Sediado no Lower.com Field de Columbus, Ohio, o All-Star Game será o terceiro encontro entre a MLS e a Liga MX. A MLS está atualmente invicta contra a Liga MX após conquistar vitórias em 2021 e 2022.

