Não acredite nos rumores sobre X: o ex-presidente Jimmy Carter não está morto

RRecentemente, uma onda de desinformação varreu X (anteriormente conhecido como Twitter)alegando que o ex-presidente Jimmy Carter havia morrido. Este rumor se originou de uma postagem de um ativista político de extrema direita e personalidade da internet Laura Loomerque rapidamente ganhou força e começou a virar tendência em todas as plataformas de mídia social. Muitos usuários retuítaram o anúncio sem parar para verificar sua precisão, levando a uma confusão generalizada.

Loomer pareceu perceber seu erro logo depois, mas, até então, o tuíte já havia sido compartilhado inúmeras vezes. Este incidente desencadeou uma onda de críticas direcionadas a ela, com muitos questionando por que ela não reservou um tempo para ler o conteúdo com mais cuidado ou reconhecê-lo como sátira. Em resposta ao alvoroço, X começou a implementar avisos em postagens que contêm informações falsas, tentando conter a disseminação de notícias enganosas.

A realidade é que Jimmy Carter está muito vivo e se preparando para um marco significativo: seu 100º aniversário em 1º de outubro. Apesar de enfrentar vários desafios de saúde, ele continua a mostrar uma força notável. Seu neto, ex-senador da Geórgia Jason Carterfalou recentemente sobre o espírito duradouro de seu avô, observando: “Acredito que ele ficaria orgulhoso da decisão do presidente Joe Biden de abandonar a corrida presidencial.“Esse sentimento reflete o profundo respeito e admiração que a família tem pelo legado do Sr. Carter.

Jimmy Carter está vivo e bem

Em fevereiro de 2023, Carter tomou a decisão ponderada de entrar em cuidados paliativos em sua cidade natal, Plains, escolhendo passar o tempo restante em casa com a família em vez de buscar uma intervenção médica agressiva.

Jason Carter compartilhou que seu avô é “vivenciando o mundo da melhor forma possível“durante esta fase da vida, especialmente após a perda de sua amada esposa Rosalynn em novembro de 2023. Ele mencionou que o Sr. Carter parece estar de bom humor, demonstrando resiliência diante de desafios pessoais.

Enquanto aguardamos ansiosamente a celebração do centenário do Sr. Carter, é essencial refletir sobre o impacto positivo que ele teve no mundo. Quando chegar a hora de ele falecer, será, sem dúvida, um momento de tristeza para muitos. Mas, por enquanto, vamos honrar seu legado e as contribuições que ele fez ao longo de sua vida.