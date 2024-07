Naomi Campbell impressiona com biquíni dourado durante escapadela em Ibiza com Gal Pals

Naomi campbell estava arrasando com aquele corpo de supermodelo em uma escapadela feminina com Eiza González dar Michelle Rodriguez … vivendo em um iate em Ibiza.

Confira essas fotos – Naomi estava arrasando em um minúsculo biquíni dourado metálico, com detalhes e óculos dourados combinando enquanto aproveitava o sol como uma profissional na segunda-feira.

Não foi apenas Naomi que fez ondas – Eiza e Michelle também fizeram as temperaturas subirem… balançando biquínis minúsculos e mergulhando em alguma ação séria de mergulho com snorkel antes de se secarem de volta a bordo.

Quanto a Naomi, não está claro se seus dois filhos se juntaram a ela no iate, mas a julgar pelas fotos, parece que ela teve uma folga bem merecida como mãe.

A lenda britânica deu as boas-vindas ao seu segundo filho aos 53 anos no ano passado, apenas dois anos depois do primeiro – provando que a idade é apenas um número!