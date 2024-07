Napheesa Collier sai da derrota do Lynx para o Sun com lesão no pé

A atacante do Minnesota Lynx, Napheesa Collier, sofreu uma lesão no pé esquerdo na derrota de quinta-feira por 78-73 para o Connecticut Sun. Ela se machucou faltando 2 minutos e 36 segundos para o fim do terceiro quarto e não voltou ao jogo.

Collier está tendo uma temporada de destaque. Ela foi nomeada MVP da final da Commissioner’s Cup, vencida pelo Lynx em 25 de junho. No início de junho, ela foi nomeada para sua segunda equipe olímpica 5 contra 5 pelos Estados Unidos.

Cheryl Reeve, que é treinadora do Lynx e da seleção feminina dos EUA, disse na entrevista coletiva após o jogo que ainda não tinha nenhuma atualização sobre Collier ou sobre a armadora reserva do Lynx, Olivia Epoupa, que sofreu uma lesão na coxa durante o jogo.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Collier saiu com nove pontos, o que encerrou sua sequência de 29 jogos consecutivos marcando dois dígitos, desde a temporada passada. Outra atleta olímpica dos EUA de 5 contra 5, Alyssa Thomas, teve um triplo-duplo (13 pontos, 14 assistências, 10 rebotes) para o Sun (16-4).

O Lynx (14-6) perdeu dois jogos seguidos pela primeira vez nesta temporada; eles caíram por 76-67 na terça-feira em Nova York.

“Eu disse [the players] nos últimos dois jogos, não é que estamos jogando mal, apenas não estamos bem o suficiente para vencer o jogo”, disse Reeve. Ela acrescentou sobre a derrota de quinta-feira: “Como qualquer time que perde seu candidato a MVP, é um pouco mais difícil, mas às vezes é isso. Tentamos nos concentrar no que temos. Fomos pequenos, tentamos coisas diferentes para ver se conseguíamos encontrar uma vantagem.

“Eu ainda acho que, com Phee em quadra ou não, temos que ser capazes de lidar com a bola de basquete e ser agressivos no perímetro. Quando você joga contra Connecticut, você tem que ser fisicamente e mentalmente forte, e nós fomos esporádicos nessas.”

Collier, a Novata do Ano de 2019 como a sexta escolha do draft da UConn, estava no time olímpico de 2020. Ela está em sua quinta temporada completa na WNBA; ela também jogou quatro partidas no final da temporada de 2022 após estar de licença-maternidade. Collier estava no primeiro time da WNBA na temporada passada e está com média de 20,0 pontos, 10,2 rebotes e 3,7 assistências este ano.

O Lynx tem cinco jogos restantes antes do intervalo para o WNBA All-Star Game de 20 de julho, onde Collier está programada para jogar pelo Team USA contra o Team WNBA. Isso é seguido pelos Paris Games, que começam em 26 de julho.