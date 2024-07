Nas Olimpíadas de 2024, Katie Ledecky é movida pelo que parece impossível

COMO DEZENAS DE milhares na multidão a aplaudiram, as luzes brilhantes do Lucas Oil Stadium brilharam em uma piscina que havia tomado conta de um campo de futebol em Indianápolis. Katie Ledecky tocou a parede em primeiro lugar, olhou para a tela onde os resultados eram exibidos e balançou a cabeça.

Ela tirou os óculos e mergulhou na água antes de se virar para alcançar a parede novamente.

Katie Ledecky com uma vitória DOMINANTE nos 1500m livre em Indianápolis. 🔥 Katie Grimes se juntará a ela neste evento em Paris. 📺 NBC e @pavão | #SwimTrials24 foto.twitter.com/CQklctFNxJ — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 20 de junho de 2024

Só então Katie Grimes, a segunda colocada nos 1.500 metros livres, tocou a parede. Vinte segundos inteiros se passaram entre a chegada de Ledecky nas eliminatórias olímpicas dos EUA e a de Grimes, e Ledecky garantiu mais uma vaga na equipe para Paris, assim como oficialmente assumiu todos os 19 tempos mais rápidos da história da corrida.

Mas ela não estava satisfeita.

Momentos depois, com a água pingando do traje e a touca de natação ainda firmemente no lugar, Ledecky, de 27 anos, falou com Melissa Stark, da NBC, em uma entrevista que foi exibida no telão.

“Eu adoraria ter sido um pouco mais rápido, mas vou aceitar”, disse Ledecky categoricamente antes de se animar um pouco. “Estarei melhor em algumas semanas.”

Poucas horas depois, ela não parecia muito mais feliz com sua performance. Enquanto falava para uma sala cheia de repórteres, ela chamou sua corrida de “um pouco desleixada” e admitiu que estava “esperando ir muito mais rápido”.

“Sei que tenho muito mais em mim do que o resultado final de hoje”, disse Ledecky.

Ela estava simplesmente afirmando os fatos quando disse que poderia ter sido mais rápida. Seu tempo nas provas foi mais de 17 segundos mais lento do que o ritmo recorde mundial (15:20.48) que ela estabeleceu em 2018, e ela sabe exatamente do que é capaz. Seus oponentes também sabem. É o que a tornou o padrão ouro literal no esporte por mais de uma década. Desde sua estreia olímpica quando adolescente em Londres em 2012, Ledecky ganhou quase tudo, incluindo 10 medalhas olímpicas, sete das quais são de ouro.

Agora, ao entrar na quarta Olimpíada de sua carreira como uma das atletas mais reconhecidas do mundo, Ledecky quer fazer ainda mais história e continua movida pela ideia de transformar o que parece impossível em algo alcançável.

Mais uma medalha de ouro empatará Ledecky com Jenny Thompson como a nadadora mais bem-sucedida. Com mais três medalhas de qualquer tipo, ela se tornará a atleta olímpica americana mais condecorada. E muitos acreditam que esses recordes seriam apenas uma formalidade para seu legado.

“Ela é a garanhão, ela é a GOAT”, disse Michael Phelps, o nadador lendário e o atleta olímpico mais condecorado da história, durante as Olimpíadas de Tóquio. “Ela é a melhor nadadora do mundo.”

Ledecky ganhou cinco medalhas nas Olimpíadas do Rio e se tornou o primeiro nadador a vencer os 200, 400 e 800 metros livre nas mesmas Olimpíadas desde 1968. Ryan Pierse/Getty Images

O QUE LEDECKY TEM realizada em sua carreira só pode ser descrita como impressionante. Inimaginável, quase. Comparável apenas a Phelps.

Além de suas 10 medalhas olímpicas — a primeira quando tinha 15 anos nos 800 metros livres em 2012 — ela ganhou 21 títulos de campeonatos mundiais em quatro corridas individuais diferentes (200, 400, 800 e 1.500 metros livres) e dois revezamentos (4×100 e 4×200 livres). Depois de ganhar os 800 metros no mundial de 2023, ela se tornou a única nadadora a ganhar seis títulos mundiais no mesmo evento e quebrou o recorde de Phelps de mais títulos mundiais individuais de natação na história.

Ledecky nadou o tempo mais rápido da história 14 vezes ao longo de sua carreira. Ela possui tempos recordes mundiais nas corridas de estilo livre de 800 e 1.500 metros. E embora ela tenha os 19 melhores tempos nos 1.500, ela é de alguma forma ainda mais dominante nos 800, onde detém o topo 29 vezes na história. É de alguma forma surpreendente e nada surpreendente que ela nunca tenha perdido uma corrida em uma competição importante em nenhuma dessas distâncias.

Seu domínio inspirou até mesmo seus oponentes e rivais mais próximos.

“Ela meio que deixou uma pegada para mim… Do jeito que ela estava correndo, eu aspirava ser assim”, disse Ariarne Titmus em um podcast do Code Sports no início deste ano. A nadadora australiana de 23 anos derrotou Ledecky pelo ouro nos 400 metros livres em Tóquio e terminou atrás dela nos 800 metros. “Ela foi a primeira mulher que realmente mostrou ao mundo o que você pode fazer quando corre sem medo e leva uma corrida a sério. Se eu não a tivesse para perseguir, não haveria como ser a atleta que sou, porque eu queria quebrar barreiras como ela.”

Como uma relativa desconhecida no cenário global, Ledecky mostrou esse espírito destemido em sua estreia olímpica em 2012. Ela surpreendeu até a si mesma quando venceu os 800 metros livres e entrou para a equipe olímpica durante sua primeira competição nacional sênior nas seletivas. Ela era a mais jovem do contingente americano de 530 membros para os Jogos e conquistou o terceiro tempo mais rápido nas eliminatórias em Londres.

Mas mesmo assim ela foi alimentada pela autoconfiança. Em seu livro de memórias “Just Add Water: My Swimming Life”, lançado em junho, Ledecky disse que tentou imaginar todos os cenários possíveis para a corrida antes da final, mas simplesmente não conseguia imaginar nada além de si mesma vencendo.

“Dado meu histórico de sucesso nos 800, eu estava convencido de que as probabilidades estavam a meu favor para vencer esta corrida”, escreveu Ledecky. “Qualquer coisa boa ou ruim poderia acontecer — e não era essa a beleza de um dia de competição?

As Olimpíadas de Londres de 2012, onde Ledecky ganhou o ouro e quebrou o recorde dos EUA nos 800 metros livre, foram seu primeiro evento internacional. Martin Bureau/AFP/Getty Images

“Do meu quarto na vila olímpica, enviei um e-mail para meus pais que silenciosamente compartilhavam essa confiança. Lembrei-os novamente que se você ganhar uma medalha, a família pode ir até a seção exclusiva para nadadores e jogar flores ou tirar fotos. Meus pais me disseram depois do fato que quando escrevi isso para eles, eles pensaram que eu tinha enlouquecido.”

Na final, Ledecky assumiu a liderança logo no início, deixando os comentaristas duvidando de sua capacidade de manter o ritmo, e acabou conquistando a medalha de ouro por mais de quatro segundos.

Foi o segundo tempo mais rápido da corrida até aquele momento.

DESDE QUE AUSPICIOSO introdução ao público global, Ledecky se tornou Katie Ledeckyconhecida por fãs de esportes no mundo todo. Além das medalhas e recordes, é sua capacidade de atuar consistentemente no mais alto nível que a diferencia. Em um esporte em que 27 anos é considerado velho — a idade média dos nadadores olímpicos em Tóquio era 21 — Ledecky continua a se desafiar e a ultrapassar os limites do que é possível.

E parte disso vem de uma vontade de mudar para se desafiar. Ela trabalhou com um treinador diferente durante cada ciclo olímpico — não importa o sucesso que ela tenha alcançado.

Após sua performance de quatro medalhas em Tóquio, Ledecky anunciou que deixaria Stanford, onde foi oito vezes campeã da NCAA, para se juntar ao Gator Swim Club na Universidade da Flórida. A mudança permitiu que ela treinasse com o técnico Anthony Nesty e ao lado de alguns dos melhores nadadores do país, incluindo Bobby Finke, o atual medalhista de ouro olímpico masculino nos 800 e 1.500 metros livre, e Caeleb Dressel, o sete vezes medalhista de ouro olímpico.

Com pouca competição nas corridas de longa distância femininas, e ainda menos durante suas sessões de treino em Stanford, trabalhar diariamente ao lado de alguém como Finke a tornou melhor. De acordo com Nesty, que também é o treinador principal olímpico masculino dos EUA, ela prosperou no ambiente.

Ledecky estabeleceu seus dois primeiros recordes mundiais, nos 800 metros e 1.500 metros livre, no campeonato mundial de 2013, aos 16 anos. Quinn Rooney/Getty Images

“Acho que ela gosta mais do dia a dia do que de competir”, disse Nesty durante uma entrevista coletiva no campo de treinamento olímpico no início deste mês. “É por isso que sua carreira tem sido estável desde o primeiro dia, quando ela estourou pela primeira vez. Posso dizer que ela quer nadar para sempre porque gosta muito, e para fazer isso neste nível por tanto tempo, é preciso ser uma pessoa especial.”

Em uma entrevista com o “Sunday Morning” da CBS News no mês passado, Nesty acrescentou que treinar com os homens lhe deu um incentivo extra. “Ela pode não expressar isso, mas quando ela vence os meninos, acho que isso a deixa feliz”, disse ele.

Seja qual for a motivação, o treinamento de Ledecky continuou a colocá-la em uma liga própria. Além de sua vitória nos 1.500, Ledecky também venceu de forma convincente as distâncias de 200, 400 e 800 em testes. Ela optou por não competir nos 200 metros em Paris como individual para se concentrar nas distâncias maiores, mas competirá no revezamento. Ledecky disse que estava emocionada simplesmente por ter entrado para sua quarta equipe olímpica — algo que ela nunca poderia ter acreditado quando criança — ao falar com repórteres em Indianápolis.

“O impossível é o que me motiva todos os dias a ir à piscina.” Katie Ledecky

Quando perguntada se era difícil manter o foco em seus objetivos ou continuar animada com o processo depois de tantos anos de carreira na natação, Ledecky não hesitou.

“Na verdade, não acho que seja. Acho que é meio o oposto para mim”, disse Ledecky. “Sinto que gosto mais e mais disso a cada ano. Acho que é uma prova das pessoas que tenho ao meu redor, das pessoas que tive ao meu redor durante toda a minha carreira em [her hometown of] Bethesda, Maryland, e em Stanford, agora na Flórida, comunidades realmente ótimas que me mantêm animado com o esporte, ótimos companheiros de equipe que me incentivam todos os dias, ótimos treinadores que acreditam em mim e me incentivam a continuar buscando objetivos cada vez maiores.”

Ledecky está agora a poucos dias de potencialmente gravar seu nome mais vezes nos livros de recordes. Se ela vencesse os 800, ela se tornaria a segunda mulher na história olímpica, e a primeira na piscina, a ganhar uma medalha de ouro em evento individual em quatro Jogos Olímpicos consecutivos.

Ela tem quatro oportunidades de medalha e pode passar a ex-ginasta soviética Larisa Latynina para o maior número de medalhas de ouro conquistadas por qualquer atleta olímpica se ela ganhar três ouros. Ela então se tornaria a segunda atleta olímpica a ganhar 10 ou mais medalhas de ouro — juntando-se apenas a Phelps.

Mas não será fácil. Titmus, o atual medalhista de ouro nos 200 e 400, continua sendo seu adversário mais formidável. Titmus pode desafiar Ledecky nos 400 e 800, e tem o segundo tempo mais rápido do mundo nos 800 nesta temporada, atrás de Ledecky. E enquanto Ledecky continua sendo o favorito absoluto nas duas distâncias mais longas, outros como Li Bingjie e Simona Quadarella podem surpreender.

Katie Ledecky fazendo o que Katie Ledecky faz. 🙌 Ela avança para a vitória na final dos 200 m livre feminino! 📺 NBC e @pavão | #SwimTrials24 foto.twitter.com/zUprToT38B — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 18 de junho de 2024

Mas Ledecky nunca foi de recuar. Na verdade, foi isso que a trouxe até aqui. De volta a Indianápolis, ela nadou nos 200 metros livres, apesar de poucos esperarem que ela realmente competisse na corrida individual nos Jogos.

Empatada na liderança com Clare Weinstein na marca dos 150 metros, Ledecky encontrou outra marcha na reta final. Como ela fez inúmeras vezes antes, ela avançou até a parede, vencendo Weinstein por um segundo inteiro.

Desta vez, quando ela olhou para o telão depois da corrida, ela não conseguiu deixar de sorrir.

“Quanto mais absurdo um objetivo parece quando eu o delineio, melhor”, escreveu Ledecky em seu livro. “Se, quando digo meus objetivos em voz alta para meus treinadores, eles parecem inviáveis ​​– é quando sei que estou no caminho certo.

“O impossível é o que me motiva todos os dias a ir à piscina. É tão gratificante, tão epicamente recompensador, quando você começa a trabalhar duro para atingir essas metas idealistas. Nada me deixou mais comprometido com meu treinamento do que escolher uma meta assustadora e tomar as medidas necessárias para persegui-la.”